Росія в шоці: українська нова балістика летить майже до 900 км

Україна створила власні балістичні ракети FP-7 і FP-9: що про них відомо та чим вони відрізняються від російських С-400



Українські балістичні ракети

Українська компанія Fire Point завершила розробку двох нових балістичних ракет — FP-7 та FP-9. Вони зовні нагадують російські ракети комплексу С-400, однак мають абсолютно іншу конструкцію всередині. Про це повідомляє Defense Express, який проаналізував технічні особливості нової української зброї.

За планом, обидві ракети мають пройти кодифікацію до кінця року, що відкриє шлях для їхнього постачання до війська.



Що це за ракети?



FP-7

• дальність: до 200 км

• бойова частина: до 150 км

• максимальна швидкість: 1500 м/с

• час польоту: близько 250 секунд (середня швидкість — 800 м/с)

• повністю композитний корпус, що зменшує вагу та збільшує дальність







FP-9

• дальність: до 855 км

• очікується кодифікація після FP-7

Компанія Fire Point підтвердила, що взяла за основу загальні аеродинамічні рішення російської ракети 48Н6 від комплексу С-300/С-400 — але лише зовнішню форму. Всі внутрішні системи — українські, з іншим принципом навігації та управління польотом.



Чому використали російську ракету як прототип?



Аналітики Defense Express пояснюють:



копіювання форми й базових рішень дозволяє зекономити роки роботи на проєктування аеродинаміки та перевірених схем керування, тим паче коли ці ракети РФ регулярно використовує для ударів по Україні.



При цьому:

- двигуни,

- тверде паливо,

- імпульс,

- система наведення — не копія, а власні розробки українських інженерів.

Чим відрізняється російська 48Н6?

Для порівняння:

• довжина: 7,5 м

• стартова маса: 1900 кг

• швидкість: 1900–2100 м/с

• бойова частина: до 180 кг

• двигун працює близько 12 секунд

48Н6 була створена ще за часів СРСР у 1980-х роках, і називати її повністю "російською" некоректно.



Різниця у швидкості між 48Н6 та FP-7, за словами експертів, пояснюється іншим паливом та тривалістю роботи двигуна.





Коли ракети можуть потрапити до війська?



Fire Point повідомляє:

• до кінця 2025 року має завершитися кодифікація FP-7

• після цього — кодифікація FP-9

• перші постачання можливі після завершення всіх процедур

Компанія також нагадує, що вже виробляє крилату ракету "Фламінго", яку використовують Сили оборони України.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони України "Алекс" прокоментував нові пропозиції Сполучених Штатів щодо безпекових гарантій, які стали чи не найгучнішою темою дня.