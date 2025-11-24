logo

Россия в шоке: украинская новая баллистика летит почти до 900 км
Россия в шоке: украинская новая баллистика летит почти до 900 км

Украина создала свои баллистические ракеты FP-7 и FP-9: что о них известно и чем они отличаются от российских С-400

24 ноября 2025, 15:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украина создала свои баллистические ракеты FP-7 и FP-9: что о них известно и чем они отличаются от российских С-400

Россия в шоке: украинская новая баллистика летит почти до 900 км

Украинская компания Fire Point завершила разработку двух новых баллистических ракет – FP-7 и FP-9. Они снаружи напоминают российские ракеты комплекса С-400, однако имеют совершенно иную конструкцию внутри. Об этом сообщает Defense Express, проанализировавший технические особенности нового украинского оружия.

По плану обе ракеты должны пройти кодификацию до конца года, что откроет путь для их поставки в армию.

Что это за ракеты?

FP-7

дальность: до 200 км

боевая часть: до 150 км

максимальная скорость: 1500 м/с

время полета: около 250 секунд (средняя скорость – 800 м/с)

полностью композитный корпус, уменьшающий вес и увеличивающий дальность


Россия в шоке: украинская новая баллистика летит почти до 900 км - фото 2

FP-9

дальность: до 855 км

• ожидается кодификация после FP-7

Компания Fire Point подтвердила, что взяла за основу общие аэродинамические решения российской ракеты 48Н6 от комплекса С-300/С-400 – но только внешнюю форму. Все внутренние системы – украинские, с другим принципом навигации и управления полетом.

Почему использовали российскую ракету в качестве прототипа?

Аналитики Defense Express объясняют:

копирование формы и базовых решений позволяет сэкономить годы работы на проектировании аэродинамики и проверенных схем управления, тем более, когда эти ракеты РФ регулярно использует для ударов по Украине.

При этом:

- двигатели,

- твердое топливо,

- импульс,

- система наведения – не копия, а собственные разработки украинских инженеров.

Чем отличается русский 48Н6?

Для сравнения:

длина: 7,5 м

• стартовая масса: 1900 кг

• скорость: 1900–2100 м/с

• боевая часть: до 180 кг

• двигатель работает около 12 секунд

48Н6 была создана еще при СССР в 1980-х годах, и называть ее полностью "русской" некорректно.

Разница в скорости между 48Н6 и FP-7, по словам экспертов, объясняется другим топливом и продолжительностью работы двигателя.

Россия в шоке: украинская новая баллистика летит почти до 900 км - фото 2

Когда ракеты могут попасть в армию?

Fire Point сообщает:

• к концу 2025 года должна завершиться кодификация FP-7

• после этого – кодификация FP-9

• первые поставки возможны после завершения всех процедур

Компания также напоминает, что уже производит крылатую ракету Фламинго, которую используют Силы обороны Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны Украины "Алекс" прокомментировал новые предложения Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, которые стали едва ли не самой громкой темой дня.



Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/chomu_balistichni_raketi_vid_fire_point_fp_7_ta_fp_9_vigljadajut_jak_48n6_vid_rosijskogo_s_400-20971.html
