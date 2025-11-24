Кремль заговорил о готовности к соглашению мира: что пообещал Эрдогану Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили войну против Украины и текущие дипломатические инициативы. Об этом сообщает Кремль.

Путин готов к обсуждению «мирного плана США»

По информации российской стороны, Путин прокомментировал американский "мирный план" по Украине. Он заявил, что предложения США, "в той редакции, которую Москва видела", якобы совпадают с тезисами, ранее обсуждавшимися на российско-американской встрече в Аляске. Путин также добавил, что эти пункты могут стать основой для окончательного урегулирования — заявление, которое эксперты рассматривают как попытку навязать выгодный Кремлю формат переговоров.

Эрдоган со своей стороны заявил о намерении Турции и дальше содействовать дипломатическим усилиям и подтвердил готовность вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для возможных переговоров.

Турция традиционно позиционирует себя как посредник по вопросу войны, однако в последнее время Анкара усиливает контакты с Россией на фоне американских инициатив.

