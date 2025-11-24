logo

Кремль заговорил о готовности к соглашению мира: что пообещал Эрдогану Путин
НОВОСТИ

Кремль заговорил о готовности к соглашению мира: что пообещал Эрдогану Путин

Эрдоган поговорил с Путиным о «мирном плане» США: Кремль заявляет о готовности к обсуждению

24 ноября 2025, 15:34
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили войну против Украины и текущие дипломатические инициативы. Об этом сообщает Кремль.

Кремль заговорил о готовности к соглашению мира: что пообещал Эрдогану Путин

Путин готов к обсуждению «мирного плана США»

По информации российской стороны, Путин прокомментировал американский "мирный план" по Украине. Он заявил, что предложения США, "в той редакции, которую Москва видела", якобы совпадают с тезисами, ранее обсуждавшимися на российско-американской встрече в Аляске. Путин также добавил, что эти пункты могут стать основой для окончательного урегулирования — заявление, которое эксперты рассматривают как попытку навязать выгодный Кремлю формат переговоров.

Эрдоган со своей стороны заявил о намерении Турции и дальше содействовать дипломатическим усилиям и подтвердил готовность вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для возможных переговоров.

Турция традиционно позиционирует себя как посредник по вопросу войны, однако в последнее время Анкара усиливает контакты с Россией на фоне американских инициатив.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина создала собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9: что о них известно и чем они отличаются от российских С-400.

Украинская компания Fire Point завершила разработку двух новых баллистических ракет – FP-7 и FP-9. Они снаружи напоминают российские ракеты комплекса С-400, однако имеют совершенно иную конструкцию внутри. Об этом сообщает Defense Express, проанализировавший технические особенности нового украинского оружия. По плану обе ракеты должны пройти кодификацию до конца года, что откроет путь для их поставки в армию.



Источник: https://t.me/news_kremlin/6689
