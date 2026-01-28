Кремль за всяку ціну шукає солдатів для війни: на які радикальні кроки готовий Путін

Росія активізувала набір військовослужбовців для продовження війни проти України, пропонуючи рекордні грошові виплати, звільнення з місць позбавлення волі та прискорене набуття громадянства іноземцям. Таким чином, Кремль намагається заповнити втрати після майже чотирьох років бойових дій і одночасно уникнути вкрай непопулярної загальнонаціональної мобілізації, повідомляє Associated Press.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Для росіян із середнім доходом контракт із армією означає суми, несумірні зі звичайною зарплатою. Для ув'язнених – шанс вийти на волю, а для мігрантів – легалізацію у країні. Фактично єдина вимога – підписати контракт та вирушити на фронт в Україну.

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що у бойових діях задіяно близько 700 тисяч російських військовослужбовців, проте незалежно перевірити ці дані неможливо. Втрата Москва майже не розкриває. За оцінкою Міноборони Великобританії, до літа минулого року кількість убитих та поранених російських військових могла перевищити 1 мільйон людей.

Проект "Медіазону" спільно з ВВС підтвердив загибель понад 160 тисяч військових, включаючи понад 550 іноземців. Після часткової мобілізації восени 2022 року влада зробила ставку на контрактну службу. За твердженням Путіна, 2024 року контракти підписали понад 400 тисяч осіб, проте правозахисники вказують, що такі договори часто автоматично продовжуються.

Розміри виплат сягають десятків тисяч доларів. У Ханти-Мансійському окрузі сукупний бонус може становити близько 50 тисяч доларів – більш ніж удвічі вищий за середній річний доход у регіоні. Одночасно повідомляється про тиск на терміновиків та масове вербування ув'язнених та іноземців. За даними українських структур, на боці Росії воювали понад 18 тисяч іноземців, тисячі з них загинули чи потрапили до полону.

Експерти зазначають, що вербування стає дедалі "креативнішим", але й дедалі дорожчим, посилюючи навантаження на російську економіку.

