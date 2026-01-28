Кремль любой ценой ищет солдат для войны: на какие радикальные шаги готов Путин

Россия активизировала набор военнослужащих для продолжения войны против Украины, предлагая рекордные денежные выплаты, освобождение из мест лишения свободы и ускоренное получение гражданства иностранцам. Таким образом Кремль пытается восполнить потери после почти четырех лет боевых действий и одновременно избежать крайне непопулярной общенациональной мобилизации, сообщает Associated Press.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Для россиян со средним доходом контракт с армией означает суммы, несоизмеримые с обычной зарплатой. Для заключенных – шанс выйти на свободу, а для мигрантов – легализацию в стране. Фактически единственное требование – подписать контракт и отправиться на фронт в Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что в боевых действиях задействованы около 700 тысяч российских военнослужащих, однако независимо проверить эти данные невозможно. Потери Москва почти не раскрывает. По оценке Минобороны Великобритании, к лету прошлого года число убитых и раненых российских военных могло превысить 1 миллион человек.

Проект "Медиазона" совместно с BBC подтвердил гибель более 160 тысяч военных, включая свыше 550 иностранцев. После частичной мобилизации осенью 2022 года власти сделали ставку на контрактную службу. По утверждению Путина, в 2024 году контракты подписали более 400 тысяч человек, однако правозащитники указывают, что такие договоры часто автоматически продлеваются.

Размеры выплат достигают десятков тысяч долларов. В Ханты-Мансийском округе совокупный бонус может составлять около 50 тысяч долларов – более чем вдвое выше среднего годового дохода в регионе. Одновременно сообщается о давлении на срочников и массовой вербовке заключенных и иностранцев. По данным украинских структур, на стороне России воевали более 18 тысяч иностранцев, тысячи из них погибли или попали в плен.

Эксперты отмечают, что вербовка становится все более "креативной", но и все более дорогой, усиливая нагрузку на российскую экономику.

