commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль любой ценой ищет солдат для войны: на какие радикальные шаги готов Путин

Россия расширяет вербовку на фоне огромных потерь, избегая новой мобилизации

28 января 2026, 07:50
Автор:
Кравцев Сергей

Россия активизировала набор военнослужащих для продолжения войны против Украины, предлагая рекордные денежные выплаты, освобождение из мест лишения свободы и ускоренное получение гражданства иностранцам. Таким образом Кремль пытается восполнить потери после почти четырех лет боевых действий и одновременно избежать крайне непопулярной общенациональной мобилизации, сообщает Associated Press.

Для россиян со средним доходом контракт с армией означает суммы, несоизмеримые с обычной зарплатой. Для заключенных – шанс выйти на свободу, а для мигрантов – легализацию в стране. Фактически единственное требование – подписать контракт и отправиться на фронт в Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что в боевых действиях задействованы около 700 тысяч российских военнослужащих, однако независимо проверить эти данные невозможно. Потери Москва почти не раскрывает. По оценке Минобороны Великобритании, к лету прошлого года число убитых и раненых российских военных могло превысить 1 миллион человек.

Проект "Медиазона" совместно с BBC подтвердил гибель более 160 тысяч военных, включая свыше 550 иностранцев. После частичной мобилизации осенью 2022 года власти сделали ставку на контрактную службу. По утверждению Путина, в 2024 году контракты подписали более 400 тысяч человек, однако правозащитники указывают, что такие договоры часто автоматически продлеваются.

Размеры выплат достигают десятков тысяч долларов. В Ханты-Мансийском округе совокупный бонус может составлять около 50 тысяч долларов – более чем вдвое выше среднего годового дохода в регионе. Одновременно сообщается о давлении на срочников и массовой вербовке заключенных и иностранцев. По данным украинских структур, на стороне России воевали более 18 тысяч иностранцев, тысячи из них погибли или попали в плен.

Эксперты отмечают, что вербовка становится все более "креативной", но и все более дорогой, усиливая нагрузку на российскую экономику.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: в США сказали, какое решение Киева может стать стратегической ошибкой.




Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-recruits-foreigners-78285219e6e10be694e8e1e007c5b6e4
