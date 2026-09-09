Кремль за крок до втрати головної переваги над Україною: експерт заінтригував сценарієм



















Україна готується посилювати відповідь на російські удари, одночасно розвиваючи власну протиповітряну оборону та нарощуючи можливості для атак по військовій інфраструктурі РФ. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи останні масовані обстріли українських міст.

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За його словами, одна з головних цілей Кремля — терор цивільного населення, економічний тиск та спроба деморалізувати українців. Особливо показовими є удари по Києву, проти якого Росія активно застосовує балістичні ракети.

"Мета — це терор, це знищення і вбивства людей, створення несприятливих умов для життя, втрати економіки, психологічний тиск, сіяння страху і паніки", — зазначив Мусієнко.

Водночас експерт наголосив, що російські атаки не дають Кремлю очікуваного результату, а навпаки — посилюють готовність України відповідати. За його словами, Сили оборони вже реалізують стратегію перенесення війни на територію РФ, зокрема атакуючи об'єкти, пов'язані із запуском ударних безпілотників і ракет.

"Не можна подарувати Путіну жодного шансу, і потрібно бити у відповідь", — підкреслив експерт.

Окремим напрямком стає посилення української ППО. Мусієнко звернув увагу на представлену українську зенітну ракету "Корал", яку позиціонують як засіб для боротьби не лише з повітряними, а й з балістичними цілями. На його думку, такі проєкти мають якомога швидше пройти необхідні випробування та бути доведені до серійного виробництва.

Паралельно Київ очікує нових домовленостей із партнерами щодо систем Patriot та SAMP/T. Президент Володимир Зеленський також анонсував переговори про посилення протиракетної оборони.

"Нам потрібні антибалістичні ракети. Я би ще додав далекобійні удари. Нам потрібно зменшувати економічний потенціал Росії і тиснути на неї", — заявив Мусієнко.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговорний процес щодо війни в Україні вже фактично запущений, а до початку зими сторони можуть домовитися про взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Таку думку висловив політичний експерт Олександр Бабак. За його словами, активізація дипломатії почалася після візитів спецпредставників президента США Дональда Трампа до Москви та Києва.