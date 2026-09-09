Кремль в шаге от потери главного преимущества над Украиной: эксперт заинтриговал сценарием



















Украина готовится усиливать ответ на российские удары, одновременно развивая собственную противовоздушную оборону и наращивая возможности атак по военной инфраструктуре РФ. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя последние массированные обстрелы украинских городов.

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По его словам, одна из главных целей Кремля – террор гражданского населения, экономическое давление и попытка деморализовать украинцев. Особенно показательны удары по Киеву, против которого Россия активно применяет баллистические ракеты.

"Цель — это террор, это уничтожение и убийства людей, создание неблагоприятных условий для жизни, потери экономики, психологическое давление, сеяние страха и паники", — отметил Мусиенко.

В то же время эксперт подчеркнул, что российские атаки не дают Кремлю ожидаемого результата, а наоборот усиливают готовность Украины отвечать. По его словам, Силы обороны уже реализуют стратегию перенесения войны на территорию РФ, в том числе атакуя объекты, связанные с запуском ударных беспилотников и ракет.

"Нельзя подарить Путину ни одного шанса, и нужно бить в ответ", — подчеркнул эксперт.

Отдельным направлением становится усиление украинской ПВО. Мусиенко обратил внимание на представленную украинскую зенитную ракету "Коралл", которую позиционируют как средство для борьбы не только с воздушными, но и с баллистическими целями. По его мнению, такие проекты должны как можно скорее пройти необходимые испытания и довести до серийного производства.

Параллельно Киев ожидает новых договоренностей с партнерами по системам Patriot и SAMP/T. Президент Владимир Зеленский также анонсировал переговоры по усилению противоракетной обороны.

"Нам нужны антибаллистические ракеты. Я бы еще добавил дальнобойные удары. Нам нужно уменьшать экономический потенциал России и давить на нее", — заявил Мусиенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговорный процесс по войне в Украине уже фактически запущен, а к началу зимы стороны могут договориться о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Такое мнение высказал политический эксперт Александр Бабак. По его словам, активизация дипломатии началась после визитов спецпредставителей президента США Дональда Трампа в Москву и Киев.