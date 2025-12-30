Кремль вкотре цинічно збрехав: на Заході назвали важливий момент "атаки" по резиденції Путіна

Заяви російського керівництва щодо нібито замаху на Володимира Путіна, які набули широкого розголосу, були розкриті як частина інформаційної війни. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) провели аналіз ситуації навколо повідомлень про "атаку" на резиденцію російського президента на Валдаї і дійшли висновку, що реальних доказів цього інциденту немає.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з аналізом ISW, будь-яка реальна атака українськими дронами на території Росії одразу стає доступною у соціальних мережах. Відео з геолокацією, кадри роботи протиповітряної оборони, фото пожеж або диму – це стандартні елементи, які супроводжують подібні події. Проте в такому випадку не було зафіксовано жодного такого матеріалу, що могло б підтвердити заяву Лаврова.

Також не було жодних повідомлень від місцевих чиновників або в регіональних медіа про пошкодження, що є досить характерним для подібних інцидентів. Російське опозиційне видання Sota провело опитування серед мешканців Валдая, і жоден з них не чув роботи протиповітряної оборони в ніч, коли, за словами Лаврова, сталася атака.

Ще одним доказом фейковості цих заяв є суперечливі свідчення від самого російського керівництва. Глава МЗС РФ, Сергій Лавров, заявив про атаку 89 (за іншими даними – 91) безпілотників на резиденцію Путіна. Однак офіційний звіт Міністерства оборони РФ повідомляв лише про 47 збитих дронів на різних територіях країни в ніч із 28 на 29 грудня. При цьому, згідно з даними військових, жоден з них не був збитий над Новгородською областю, де розташований Валдай.

Аналітики ISW підкреслюють, що ці розбіжності в свідченнях, зокрема між заявами Лаврова та повідомленнями Міноборони, свідчать про невідповідність і підривають достовірність російських тверджень.

Як вже писали "Коментарі", російські військові не припиняють своїх спроб створити "буферну зону" на території Сумщини, зокрема, активно атакуючи населені пункти Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка. Про це повідомили в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".