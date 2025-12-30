Заявления российского руководства относительно якобы покушения на Владимира Путина, получившие широкую огласку, были раскрыты как часть информационной войны. Аналитики Института изучения войны (ISW) провели анализ ситуации вокруг сообщений об "атаке" на резиденцию российского президента на Валдае и пришли к выводу, что реальных доказательств этого инцидента нет.

Согласно анализу ISW, любая реальная атака украинскими дронами на территории России сразу становится доступна в социальных сетях. Видео с геолокацией, кадры работы противовоздушной обороны, фото пожаров или дыма – это стандартные элементы, сопровождающие подобные события. Однако в таком случае не было зафиксировано ни одного такого материала, который мог бы подтвердить заявление Лаврова.

Также не было никаких сообщений от местных чиновников или в региональных медиа о повреждениях, что достаточно характерно для подобных инцидентов. Российское оппозиционное издание Sota провело опрос среди жителей Валдая, и ни один из них не слышал работы противовоздушной обороны в ночь, когда, по словам Лаврова, произошла атака.

Еще одним доказательством фейковости этих заявлений есть противоречивые показания от самого российского руководства. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об атаке 89 (по другим данным – 91) беспилотников на резиденцию Путина. Однако официальный отчет Министерства обороны РФ сообщал лишь о 47 сбитых дронах на разных территориях страны в ночь с 28 на 29 декабря. При этом, согласно данным военных, ни один из них не был сбит над Новгородской областью, где расположен Валдай.

Аналитики ISW подчеркивают, что эти разногласия в показаниях, в том числе между заявлениями Лаврова и сообщениями Минобороны, свидетельствуют о несоответствии и подрывают достоверность российских утверждений.

