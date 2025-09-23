“Кремль вийшов з мирного треку”: Арестович шокував новим прогнозом щодо війни в Україні

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що мирний трек тривав приблизно рік — робилися спроби зупинити війну в Україні.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Він нагадав, що завершення війни було однією з передвиборчих обіцянок Трампа. Однак президент США публічно зізнався, що помилився та не може зупинити бойові дії, як планував.

“На зустрічі в Анкориджі Трамп зробив Путіну пропозицію, яка дозволяла вийти з війни, “зберігши обличчя”. Путін відмовився, пояснивши: із Заходом не можна домовитись надовго. Сьогодні, мовляв, можна домовитися з Трампом, але за три роки прийдуть демократи, озброять Україну — і домовленостям кінець”, — зазначив колишній радник ОП.

За словами Арестовича, у РФ перемогла партія війни і в такий спосіб Кремль вийшов із мирного треку. Однак вирішити завдання військовим шляхом Росія теж може. Для цього, на думку колишнього радника ОП, потрібна нова хвиля мобілізації, підготовка сотень тисяч військових.

Якщо Росія піде на такий крок, то Україні та Заходу буде дуже погано. Арестович зауважив, що тоді у РФ з'являться резерви для тиску на Балтію та Польщу. НАТО доведеться посилювати кордони, а Україні — різко посилювати мобілізацію. Підрозділи на фронті, за його словами, вже відчувають критичну нестачу людей.

“У РФ проводять підготовчі заходи щодо мобілізації, наміченої на листопад-грудень. Її стримує непопулярність та переговорний трек Пекіна з Вашингтоном — китайці, мабуть, попросили Москву почекати”, — зазначив він.

Після перемоги партії війни стратегія Кремля, за словами Арестовича, є очевидною: захопити максимум і задавити свободу та будь-яке інакомислення в Україні. Людям доброї волі в такому разі, за його словами, залишиться три варіанти: служити адміністрації “ватного барака”, емігрувати чи опинитися у камері з перспективою Навального.

