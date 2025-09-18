Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що проблеми з мобілізацією призводять до проблем із фронтом.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Своєю чергою через проблеми з фронтом виникнуть проблеми з незалежністю та існуванням України як окремої держави.

“Проблеми з мобілізацією = проблеми з внутрішньою політикою, люди не хочуть захищати систему, яка калічить і доїть, позбавляє гідності і перспектив, ставить на межу виживання, вимагає розплатитися своєю смертю за їхні доходи”, — переконаний Арестович.

За його словами, проблеми з внутрішньою політикою = проблеми з існуванням України.

“І це правильно навіть без будь-якого фронту. Фронт просто прискорює падіння. Думка не складна, але так важко дається”, — зазначив колишній радник.

Звідси, за його словами, правило:

“Не доходить через голову, доводять через печінку. Але навіть без печінки, ніг, рук, голови у нас ”Україну навколішки не поставити”. Добре, перед Путіним навколішки не встанемо. А що заважає змінити внутрішню політику — на свою користь? Щоб стати сильнішим? Щоб краще протистояти Путіну?”, — зазначив Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Західна Європа, за словами колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, жонглює словами про “рішучість”, за якими не йдуть дії.

За його словами, Європа з головою занурена в ліву повістку, де існує віра в те, що словами можна зачаровувати світ.

Ультиматуми, погрози санкцій та мит Заходу на адресу глобального Півдня, за його словами, провалилися – Захід виявився картонним.



