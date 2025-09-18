Рубрики
Кречмаровская Наталия
Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що проблеми з мобілізацією призводять до проблем із фронтом.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Своєю чергою через проблеми з фронтом виникнуть проблеми з незалежністю та існуванням України як окремої держави.
За його словами, проблеми з внутрішньою політикою = проблеми з існуванням України.
Звідси, за його словами, правило:
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Західна Європа, за словами колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, жонглює словами про “рішучість”, за якими не йдуть дії.
За його словами, Європа з головою занурена в ліву повістку, де існує віра в те, що словами можна зачаровувати світ.
Ультиматуми, погрози санкцій та мит Заходу на адресу глобального Півдня, за його словами, провалилися – Захід виявився картонним.