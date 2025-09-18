Арестович ошеломил прогнозом: какие проблемы будут роковыми для Украины

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что проблемы с мобилизацией приводят к проблемам с фронтом.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

В свою очередь из-за проблем с фронтом возникнут проблемы с независимостью и существованием Украины как отдельного государства.

"Проблемы с мобилизацией = проблемы с внутренней политикой, люди не хотят защищать калечащую и доящую систему, которая лишает достоинства и перспектив, ставит на грань выживания, требует расплатиться своей смертью за их доходы", — убежден Арестович.

По его словам, проблемы с внутренней политикой равно проблемы с существованием Украины.

"И это правильно даже без всякого фронта. Фронт просто ускоряет падение. Мысль не сложная, но так тяжело дается", — отметил бывший советник.

Отсюда, по его словам, правило:

"Не доходит через голову, доказывают через печень. Но даже без печени, ног, рук, головы у нас "Украину на коленях не поставить". Хорошо, перед Путиным на коленях не встанем. А что мешает изменить внутреннюю политику — в свою пользу? Чтобы стать сильнее? Чтобы лучше противостоять Путину?", — отметил Арестович.

