Арестович ошеломил прогнозом: какие проблемы будут роковыми для Украины

Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что проблемы с мобилизацией приводят к проблемам с фронтом.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
В свою очередь из-за проблем с фронтом возникнут проблемы с независимостью и существованием Украины как отдельного государства.
По его словам, проблемы с внутренней политикой равно проблемы с существованием Украины.
Отсюда, по его словам, правило:
