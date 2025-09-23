"Кремль вышел из мирного трека": Арестович шокировал новым прогнозом по войне в Украине

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что мирный трек длился примерно год – предпринимались попытки остановить войну в Украине.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Он напомнил, что завершение войны было одним из предвыборных обещаний Трампа. Однако президент США публично признался, что ошибся и не может остановить боевые действия, как планировал.

"На встрече в Анкоридже Трамп сделал Путину предложение, которое позволяло выйти из войны, "сохранив лицо". Путин отказался, объяснив: с Западом нельзя договориться надолго. Сегодня, мол, можно договориться с Трампом, но через три года придут демократы, вооружат Украину — и договоренностям конец", — сказал он.

По словам Арестовича, в РФ победила партия войны и таким образом Кремль вышел из мирного трека. Однако решить задачу военным путем Россия тоже не может. Для этого, по мнению бывшего советника ОП, нужна новая волна мобилизации, подготовка сотен тысяч военных.

Если Россия пойдет на такой шаг, Украине и Западу будет очень плохо. Арестович отметил, что тогда у РФ появятся резервы давления на Балтию и Польшу. НАТО придется усиливать границы, а Украине резко — усиливать мобилизацию. Подразделения на фронте, по его словам, уже испытывают критическую нехватку людей.

"В РФ проводятся подготовительные мероприятия по мобилизации, намеченной на ноябрь-декабрь. Ее сдерживает непопулярность и переговорный трек Пекина с Вашингтоном — китайцы, видимо, попросили Москву подождать", — отметил он.

После победы партии войны стратегия Кремля, по словам Арестовича, очевидна: захватить максимум и задавить свободу и любое инакомыслие в Украине. Людям доброй воли в таком случае, по его словам, останется три варианта: служить администрации "ватного барака", эмигрировать или оказаться в камере с перспективой Навального.

