Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова озвучила чергову порцію пропагандистських заяв і вимог Кремля. Спікерка російського дипломатичного відомства окреслила позицію Москви щодо війни в Україні, відносин із країнами Заходу, а також висловила невдоволення військовою співпрацею США та Японії.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Зокрема, представниця країни-агресорки знову повернулася до мови ультиматумів щодо територій України, хоча водночас спробувала запевнити у нібито готовності Москви до діалогу.

"РФ буде вести переговори щодо України з тими, хто реально зацікавлений у мирі, Москва не приймає шантажу та ультиматумів", — заявила спікерка МЗС РФ. При цьому вона одразу ж висунула власну безкомпромісну умову для припинення бойових дій: "Україні потрібно вивести війська з Донбасу, якщо вона хоче врегулювання".

Чиновниця також звинуватила українську владу та західних партнерів у небажанні зупиняти кровопролиття. Вона розкритикувала заяви Києва про військові плани та запевнила, що європейські країни наразі не налаштовані на конструктивний діалог.

"Київ не прагне миру, Захід поставив перед Зеленським завдання продовжувати ескалацію", — стверджує Марія Захарова. Коментуючи інформацію про українські військові заходи, вона додала: "Оголошена Києвом операція "40 днів пекла" показує його терористичну сутність. Зеленський не розпоряджається раєм і пеклом, але точно належить до другого".

Російська дипломатка наголосила, що у Москві наразі не бачать передумов для відновлення нормальних дипломатичних відносин із цивілізованим світом.

"Вести мову про перспективи нормалізації із Заходом неможливо, Європа заходиться в мілітаристському угарі", — переконана представниця Кремля. Звинувачуючи союзників України у прямій підтримці бойових операцій ЗСУ, вона підкреслила: "РФ враховує у військовому плануванні співучасть Заряду в терактах ЗСУ. США не повідомляли РФ про будь-які зміни своєї позиції щодо врегулювання в Україні, а ЄС не полишає спроб схилити владу США у бік вимог Києва".

Окрім українського питання, значну увагу під час свого виступу Марія Захарова приділила ситуації на Далекому Сході. Кремль вкрай роздратований військовим посиленням Японії та потенційним розміщенням там американського озброєння.

"РФ розглядає розгортання американських систем РСМД у Японії як крок, що створює пряму загрозу далекосхідним рубежам країни", — обурилася представниця міністерства. Наостанок вона вдалася до традиційних залякувань, пообіцявши відповідні кроки з боку російської армії: "РФ вживе компенсуючих заходів для забезпечення своєї безпеки у відповідь на розгортання систем РСМД у Японії".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські сили успішно атакували важливі промислові та військові об'єкти на території Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський.