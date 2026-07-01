Официальная представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова озвучила очередную порцию пропагандистских заявлений и требований Кремля. Спикер российского дипломатического ведомства очертила позицию Москвы относительно войны в Украине, отношений со странами Запада, а также выразила недовольство военным сотрудничеством США и Японии.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

В частности, представительница страны-агрессорки снова вернулась к языку ультиматумов относительно территорий Украины, хотя в то же время попыталась заверить в якобы готовности Москвы к диалогу.

"РФ будет вести переговоры по Украине с теми, кто реально заинтересован в мире, Москва не принимает шантажа и ультиматумов", — заявила спикер МИД РФ. При этом она сразу же выдвинула собственное бескомпромиссное условие прекращения боевых действий: "Украине нужно вывести войска из Донбасса, если она хочет урегулирования".

Чиновница также обвинила украинские власти и западных партнеров в нежелании останавливать кровопролитие. Она подвергла критике заявления Киева о военных планах и заверила, что европейские страны пока не настроены на конструктивный диалог.

"Киев не стремится к миру, Запад поставил перед Зеленским задачу продолжать эскалацию", — утверждает Мария Захарова. Комментируя информацию об украинских военных мероприятиях, она добавила: "Объявленная Киевом операция "40 дней ада" показывает его террористическую сущность. Зеленский не распоряжается раем и адом, но точно относится ко второму".

Российская дипломат подчеркнула, что в Москве пока не видят предпосылок для восстановления нормальных дипломатических отношений с цивилизованным миром.

"Говорить о перспективах нормализации с Западом невозможно, Европа находится в милитаристском угаре", — убеждена представительница Кремля. Обвиняя союзников Украины в прямой поддержке боевых операций ВСУ, она подчеркнула: "РФ учитывает в военном планировании соучастие Заряда в терактах ВСУ. США не сообщали РФ о каких-либо изменениях своей позиции по урегулированию в Украине, а ЕС не оставляет попыток склонить власти США в сторону требований Киева".

Кроме украинского вопроса, большое внимание во время своего выступления Мария Захарова уделила ситуации на Дальнем Востоке. Кремль очень раздражен военным усилением Японии и потенциальным размещением там американского вооружения.

"РФ рассматривает развертывание американских систем РСМД в Японии как шаг, создающий прямую угрозу дальневосточным рубежам страны", — возмутилась представительница министерства. Напоследок она прибегла к традиционным запугиваниям, пообещав соответствующие шаги со стороны российской армии: "РФ примет компенсирующие меры для обеспечения своей безопасности в ответ на развертывание систем РСМД в Японии".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что украинские силы успешно атаковали важные промышленные и военные объекты на территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.