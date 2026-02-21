Кремль вимагає взяти десантників у «кліщі» та окупувати важливе місто: деталі

Російські загарбницькі війська не припиняють наступальні дії на напрямку Мирнограда. Путінські вояки намагаються витіснити українських захисників з північної частини міста і взяти таврійських десантників у "кліщі". Як інформує портал "Коментарі", про ситуацію на цій ділянці фронту повідомили у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у „кліщі“. Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати малі штурмові групи. Росіяни застосовують легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, намагаючись швидко просуватися вглиб української оборони.

Водночас у центральній частині Мирнограда армія РФ намагається встановлювати більше антен і підсилювачів сигналу для посилення роботи безпілотників.

Попри чисельну перевагу ворога у живій силі та техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати ворога та виконувати бойові завдання.

На Мирноградському відтинку ворог накопичується на фермах на півночі. Накопичує особовий склад в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права. Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угруповання Сил оборони, які перебувають в Мирнограді.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія посилює тиск на сході України, зокрема триває битва за Покровськ та Мирноград. Чи справді різко погіршилася ситуація? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.



