Кремль требует взять десантников в «клещи» и оккупировать важный город: детали

Российские захватнические войска не прекращают наступательные действия по направлению Мирнограда. Путинские воины пытаются вытеснить украинских защитников из северной части города и взять таврических десантников в "клещи". Как сообщает портал "Комментарии", о ситуации на этом участке фронта сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Основные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврических десантников в „клеще“. Одновременно враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и окрестностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты не меняют тактики и продолжают использовать малые штурмовые группы. Россияне используют легкую технику, в частности мотоциклы и баги, пытаясь быстро продвигаться в глубь украинской обороны.

В то же время в центральной части Мирнограда армия РФ пытается устанавливать больше антенн и усилителей сигнала для усиления работы беспилотников.

Несмотря на численное преимущество врага в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают уничтожать врага и выполнять боевые задания.

На Мирноградском отрезке враг скапливается на фермах на севере. Накапливает личный состав в церкви вместе с гражданскими, нарушая, в частности, нормы гуманитарного права. Продолжаются хаотические бои в северной части города находящимися в Мирнограде остатками группировки Сил обороны.

