Кремль вимагає Донбас за будь-яку ціну: генерали назвали Путіну терміни, коли здобудуть «перемогу»
Кремль вимагає Донбас за будь-яку ціну: генерали назвали Путіну терміни, коли здобудуть «перемогу»

У Кремлі обговорюють підвищення ставок на переговорах

13 травня 2026, 11:26
Кравцев Сергей

Російське військове командування пообіцяло Володимиру Путіну повністю захопити Донбас до початку осені. До Кремля надходять доповіді про нібито критичне виснаження української армії, брак особового складу та поступове руйнування лінії фронту. Про це повідомляє Financial Times з посиланням одразу на кілька джерел, близьких до російського керівництва.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, про плани Кремля розповіли двоє співрозмовників, які підтримують контакти з Путіним, а також ще кілька джерел, знайомих із внутрішніми обговореннями в Москві. Аналогічні оцінки фіксує і українська розвідка.

Згідно з публікацією, останніми місяцями Путін все більше концентрується саме на Донбасі. Хоча раніше в закритих розмовах він припускав варіант заморожування війни по поточній лінії фронту, тепер Кремль робить ставку на наступ.

Один із джерел FT розповів, що неодноразово переконував Путіна погодитися на припинення вогню без нових територіальних вимог, проте російський лідер відмовився йти на поступки. В оточенні Кремля продовжують стверджувати, що українська оборона слабшає.

"Йому доповідають, що українці тримаються з останніх сил, фронт руйнується, а людей у них стає все менше", — пише FT з посиланням на співрозмовника.

Проте навіть російські джерела визнають: масштабний прорив армії РФ залишається малоймовірним. Темпи просування російських військ помітно знизилися, а Україна продовжує завдавати ударів по тиловій інфраструктурі супротивника.

Військовий українських Сил безпілотних систем Дмитро Путята заявив, що атаки по складах боєприпасів, логістичним вузлам та місцям розміщення військ серйозно ускладнюють ротацію російських підрозділів та постачання фронту.

На цьому тлі заяви про "захоплення Донбасу до осені" виглядають радше політичним завданням для Кремля, ніж гарантованим сценарієм розвитку війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перемир'я закінчилося: які міста жорстоко розстріляла Росія.




Джерело: https://www.ft.com/content/09273889-e9b5-4317-b989-911c84df36fa
