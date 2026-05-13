Главная Новости Общество Война с Россией Кремль требует Донбасс любой ценой: генералы назвали Путину сроки, когда добудут «победу»
НОВОСТИ

Кремль требует Донбасс любой ценой: генералы назвали Путину сроки, когда добудут «победу»

В Кремле обсуждают повышение ставок на переговорах

13 мая 2026, 11:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российское военное командование пообещало Владимиру Путину полностью захватить Донбасс до начала осени. В Кремль поступают доклады о якобы критическом истощении украинской армии, нехватке личного состава и постепенном разрушении линии фронта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой сразу на несколько источников, близких к российскому руководству.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, о планах Кремля рассказали два собеседника, которые поддерживают контакты с Путиным, а также еще несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями в Москве. Аналогичные оценки, как отмечает FT, фиксирует и украинская разведка.

Согласно публикации, в последние месяцы Путин все больше концентрируется именно на Донбассе. Хотя ранее в закрытых разговорах он допускал вариант замораживания войны по текущей линии фронта, теперь Кремль делает ставку на дальнейшее наступление.

Один из источников FT рассказал, что неоднократно убеждал Путина согласиться на прекращение огня без новых территориальных требований, однако российский лидер отказался идти на уступки. В окружении Кремля продолжают утверждать, что украинская оборона ослабевает.

"Ему докладывают, что украинцы держатся из последних сил, фронт разрушается, а людей у них становится все меньше", — пишет FT со ссылкой на собеседника.

Впрочем, даже российские источники признают: масштабный прорыв армии РФ остается маловероятным. Темпы продвижения российских войск заметно снизились, а Украина продолжает наносить удары по тыловой инфраструктуре противника.

Военный украинских Сил беспилотных систем Дмитрий Путята заявил, что атаки по складам боеприпасов, логистическим узлам и местам размещения войск серьезно осложняют ротацию российских подразделений и снабжение фронта.

На этом фоне заявления о "захвате Донбасса до осени" выглядят скорее политической задачей для Кремля, чем гарантированным сценарием развития войны.

Источник: https://www.ft.com/content/09273889-e9b5-4317-b989-911c84df36fa
