Кремль відреагував на заяви США про колосальні втрати Росії у війні

У Кремлі відреагували на оприлюднені у США дані про масштабні втрати російської армії у війні проти України, назвавши їх "недостовірними". Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що коментувати кількість загиблих і поранених мають виключно у Міністерстві оборони Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Під час пресконференції Пєсков отримав питання щодо втрат Росії на війні проти України. За даними американських посадовців і аналітичних центрів, вони оцінюються у більш ніж у 1,2 мільйона осіб, включаючи загиблих та поренених.

"Інформацію про втрати під час СВО уповноважено надавати лише Міноборони РФ. Я не думаю, що подібні доповіді можна розцінювати як достовірні", — відповів Пєсков.

Напередодні видання The New York Times з посиланням на дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні повідомило, що сумарні втрати обох сторін війни можуть сягати близько 1,8 мільйона осіб. Згідно з оцінками аналітиків, Росія втратила майже 1,2 мільйона військових, з яких загиблими близько 325 тисяч.

У звіті підкреслюється, що таких масштабних людських втрат не зазнавала жодна велика держава з часів Другої світової війни. За підрахунками дослідників, лише протягом 2025 року російська армія втрачала в середньому понад 35 тисяч осіб щомісяця.

Українські офіційні джерела називають подібні цифри. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на січень 2026 року загальні втрати Росії у війні проти України перевищили 1,23 мільйона осіб убитими та пораненими.

