Кремль відреагував на заяви США про колосальні втрати Росії у війні
Кремль відреагував на заяви США про колосальні втрати Росії у війні

У Кремлі назвали "недостовірними" оцінки США про понад 1,2 млн втрат Росії у війні проти України.

28 січня 2026, 12:33
Автор:
Slava Kot

У Кремлі відреагували на оприлюднені у США дані про масштабні втрати російської армії у війні проти України, назвавши їх "недостовірними". Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що коментувати кількість загиблих і поранених мають виключно у Міністерстві оборони Росії.

Кремль відреагував на заяви США про колосальні втрати Росії у війні

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Під час пресконференції Пєсков отримав питання щодо втрат Росії на війні проти України. За даними американських посадовців і аналітичних центрів, вони оцінюються у більш ніж у 1,2 мільйона осіб, включаючи загиблих та поренених.

"Інформацію про втрати під час СВО уповноважено надавати лише Міноборони РФ. Я не думаю, що подібні доповіді можна розцінювати як достовірні", — відповів Пєсков.

Напередодні видання The New York Times з посиланням на дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні повідомило, що сумарні втрати обох сторін війни можуть сягати близько 1,8 мільйона осіб. Згідно з оцінками аналітиків, Росія втратила майже 1,2 мільйона військових, з яких загиблими близько 325 тисяч.

У звіті підкреслюється, що таких масштабних людських втрат не зазнавала жодна велика держава з часів Другої світової війни. За підрахунками дослідників, лише протягом 2025 року російська армія втрачала в середньому понад 35 тисяч осіб щомісяця.

Українські офіційні джерела називають подібні цифри. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на січень 2026 року загальні втрати Росії у війні проти України перевищили 1,23 мільйона осіб убитими та пораненими. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія розкрила правду про втрати. Докази зникли, але було вже надто пізно.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
