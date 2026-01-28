Кремль отреагировал на заявления США о колоссальных потерях России в войне

В Кремле отреагировали на обнародованные в США данные о масштабных потерях российской армии в войне против Украины, назвав их "недостоверными". Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что комментировать количество погибших и раненых должны исключительно в Министерстве обороны России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время пресс-конференции Песков получил вопрос о потерях России на войне против Украины. По данным американских чиновников и аналитических центров, они оцениваются более чем в 1,2 миллиона человек, включая погибших и раненых.

"Информацию о потерях во время СВО уполномочено предоставлять только Минобороны РФ. Я не думаю, что подобные доклады можно расценивать как достоверные", – ответил Песков.

В преддверии издания The New York Times со ссылкой на исследование Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне сообщило, что суммарные потери обеих сторон войны могут достигать около 1,8 миллиона человек. Согласно оценкам аналитиков, Россия потеряла почти 1,2 миллиона военных, из которых погибли около 325 тысяч.

В отчете подчеркивается, что таких масштабных человеческих потерь не понесло ни одно крупное государство со времен Второй мировой войны. По подсчетам исследователей, только в течение 2025 года российская армия теряла в среднем более 35 тысяч человек ежемесячно.

Украинские официальные источники называют схожие цифры. По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на январь 2026 года общие потери России в войне против Украины превысили 1,23 миллиона человек убитыми и ранеными.

