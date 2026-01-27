Цифри, які приховують: реальна оцінка втрат шокує

Загальні втрати російської та української армій у війні проти України можуть сягати близько 1,8 мільйона осіб, включно з убитими, пораненими та зниклими безвісти. Про це йдеться в дослідженні Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, з яким ознайомилася The New York Times напередодні офіційної публікації.

Втрати армій на війні проти України

Згідно з оцінками аналітиків, втрати Росії становлять майже 1,2 млн військових, з яких приблизно 325 тисяч — загиблі. У звіті наголошується, що жодна велика держава не зазнавала настільки масштабних людських втрат з часів Другої світової війни.

Лише протягом 2025 року російська армія, за підрахунками дослідників, втратила близько 415 тисяч осіб убитими та пораненими, що в середньому становить понад 35 тисяч втрат щомісяця.

Втрати Збройних сил України з початку повномасштабної війни аналітики оцінюють у близько 600 тисяч осіб, з яких від 100 до 140 тисяч — загиблі.

У дослідженні підкреслюється, що обидві сторони не розкривають актуальні офіційні дані щодо втрат. Водночас незалежні розслідування та відкриті джерела свідчать про безпрецедентну інтенсивність бойових дій і виснаження ресурсів, особливо з боку Росії.

Окремо зазначається, що журналістські проєкти вже змогли підтвердити понад 163 тисячі загиблих російських військових на основі відкритих некрологів і публічних повідомлень, що лише частково відображає реальний масштаб втрат.

