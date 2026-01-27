Цифры, которые скрывают: реальная оценка потерь шокирует

Общие потери российской и украинской армий в войне против Украины могут достигать около 1,8 миллиона человек, включая убитых, раненых и пропавших без вести. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, с которым ознакомилась The New York Times в преддверии официальной публикации.

Потери армий на войне против Украины

Согласно оценкам аналитиков, потери России составляют почти 1,2 млн. военных, из которых примерно 325 тысяч — погибшие. В отчете отмечается, что ни одно крупное государство не терпело столь масштабных человеческих потерь со времен Второй мировой войны.

Только в течение 2025 года российская армия, по подсчетам исследователей, потеряла около 415 тысяч убитыми и ранеными, что в среднем составляет более 35 тысяч потерь ежемесячно.

Потери Вооруженных сил Украины с начала полномасштабной войны аналитики оценивают около 600 тысяч человек, из которых от 100 до 140 тысяч — погибшие.

В исследовании подчеркивается, что обе стороны не раскрывают актуальные официальные данные по потерям. В то же время, независимые расследования и открытые источники свидетельствуют о беспрецедентной интенсивности боевых действий и истощении ресурсов, особенно со стороны России.

Отдельно отмечается, что журналистские проекты уже смогли подтвердить более 163 тысяч погибших российских военных на основе открытых некрологов и публичных сообщений, что частично отражает реальный масштаб потерь.

