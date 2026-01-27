logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цифры, которые скрывают: реальная оценка потерь шокирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Цифры, которые скрывают: реальная оценка потерь шокирует

Потери в войне России против Украины уже достигли масштабов, которых мир не видел со времен Второй мировой войны

27 января 2026, 22:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Общие потери российской и украинской армий в войне против Украины могут достигать около 1,8 миллиона человек, включая убитых, раненых и пропавших без вести. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, с которым ознакомилась The New York Times в преддверии официальной публикации.

Цифры, которые скрывают: реальная оценка потерь шокирует

Потери армий на войне против Украины

Согласно оценкам аналитиков, потери России составляют почти 1,2 млн. военных, из которых примерно 325 тысяч — погибшие. В отчете отмечается, что ни одно крупное государство не терпело столь масштабных человеческих потерь со времен Второй мировой войны.

Только в течение 2025 года российская армия, по подсчетам исследователей, потеряла около 415 тысяч убитыми и ранеными, что в среднем составляет более 35 тысяч потерь ежемесячно.

Потери Вооруженных сил Украины с начала полномасштабной войны аналитики оценивают около 600 тысяч человек, из которых от 100 до 140 тысяч — погибшие.

В исследовании подчеркивается, что обе стороны не раскрывают актуальные официальные данные по потерям. В то же время, независимые расследования и открытые источники свидетельствуют о беспрецедентной интенсивности боевых действий и истощении ресурсов, особенно со стороны России.

Отдельно отмечается, что журналистские проекты уже смогли подтвердить более 163 тысяч погибших российских военных на основе открытых некрологов и публичных сообщений, что частично отражает реальный масштаб потерь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская Федерация привлекает граждан Бангладеш к участию в войне против Украины, маскируя вербовку под предложения гражданской работы. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press, которое собрало показания пострадавших и данные правоохранительных органов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/agentstvonews/13705
Теги:

Новости

Все новости