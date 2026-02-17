Кремль відправив на переговори до Женевої фігури, яку вважають символом провалу: деталі

Російську делегацію на мирних переговорах у Женеві очолив помічник президента РФ Володимир Мединський – постать, яка вже відома своєю участю у попередніх дипломатичних контактах та резонансними заявами про історію, які Кремль використав для виправдання вторгнення в Україну.

Володимир Мединський. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою військового аналітика Sky News Майкла Кларке, повернення Мединського до переговорного процесу може свідчити про реальні наміри Москви. Експерт вважає, що такий кадровий вибір говорить про те, що російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним не прагне досягнення конкретних домовленостей.

Кларке зазначає, що Мединський відомий агресивною манерою спілкування та схильністю до ідеологічних лекцій, особливо на історичні теми. На його думку, така тактика може бути спрямована не на пошук компромісу, а на створення умов, за яких переговори зайдуть у глухий кут, а відповідальність за їх провал буде покладено на інший бік.

У той же час аналітик звертає увагу, що набагато продуктивнішим переговорником міг би стати голова російської військової розвідки Ігор Костюков. Він, за словами експерта, має глибоке розуміння військової ситуації і міг би вести більш предметний діалог з керівником української розвідки Кирилом Будановим.

Експерт наголошує, що вибір складу делегації часто відображає реальні політичні наміри. У цьому контексті призначення Мединського багато хто розглядає не як крок до світу, а як сигнал про те, що Москва поки що не готова до серйозних компромісів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 17 лютого Женева приймає третій етап тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Головна мета зустрічі – знайти механізми завершення повномасштабної війни. Процес відбувається під помітним впливом адміністрації Дональда Трампа, яка, за даними Reuters, встановила крайній термін для фінальної угоди – червень 2026 року.



