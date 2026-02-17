logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль відправив на переговори до Женевої фігури, яку вважають символом провалу: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль відправив на переговори до Женевої фігури, яку вважають символом провалу: деталі

Аналітики впевнені: повернення Володимира Мединського може означати небажання Москви на реальні компроміси.

17 лютого 2026, 12:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російську делегацію на мирних переговорах у Женеві очолив помічник президента РФ Володимир Мединський – постать, яка вже відома своєю участю у попередніх дипломатичних контактах та резонансними заявами про історію, які Кремль використав для виправдання вторгнення в Україну.

Кремль відправив на переговори до Женевої фігури, яку вважають символом провалу: деталі

Володимир Мединський. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою військового аналітика Sky News Майкла Кларке, повернення Мединського до переговорного процесу може свідчити про реальні наміри Москви. Експерт вважає, що такий кадровий вибір говорить про те, що російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним не прагне досягнення конкретних домовленостей.

Кларке зазначає, що Мединський відомий агресивною манерою спілкування та схильністю до ідеологічних лекцій, особливо на історичні теми. На його думку, така тактика може бути спрямована не на пошук компромісу, а на створення умов, за яких переговори зайдуть у глухий кут, а відповідальність за їх провал буде покладено на інший бік.

У той же час аналітик звертає увагу, що набагато продуктивнішим переговорником міг би стати голова російської військової розвідки Ігор Костюков. Він, за словами експерта, має глибоке розуміння військової ситуації і міг би вести більш предметний діалог з керівником української розвідки Кирилом Будановим.

Експерт наголошує, що вибір складу делегації часто відображає реальні політичні наміри. У цьому контексті призначення Мединського багато хто розглядає не як крок до світу, а як сигнал про те, що Москва поки що не готова до серйозних компромісів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 17 лютого Женева приймає третій етап тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Головна мета зустрічі – знайти механізми завершення повномасштабної війни. Процес відбувається під помітним впливом адміністрації Дональда Трампа, яка, за даними Reuters, встановила крайній термін для фінальної угоди – червень 2026 року.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-negotiators-leave-for-geneva-as-kim-jong-un-honours-north-korean-martyrs-who-died-for-russia-12541713
Теги:

Новини

Всі новини