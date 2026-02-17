Кремль отправил на переговоры в Женеву фигуру, которую считают символом провала: детали

Российскую делегацию на мирных переговорах в Женеве возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский – фигура, уже известная своим участием в предыдущих дипломатических контактах и резонансными заявлениями об истории, которые Кремль использовал для оправдания вторжения в Украину.

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

По оценке военного аналитика Sky News Майкла Кларке, возвращение Мединского в переговорный процесс может свидетельствовать о реальных намерениях Москвы. Эксперт считает, что такой кадровый выбор говорит о том, что российское руководство во главе с Владимиром Путиным не стремится к достижению конкретных договоренностей.

Кларке отмечает, что Мединский известен агрессивной манерой общения и склонностью к идеологическим лекциям, особенно на исторические темы. По его мнению, подобная тактика может быть направлена не на поиск компромисса, а на создание условий, при которых переговоры зайдут в тупик, а ответственность за их провал будет возложена на другую сторону.

В то же время аналитик обращает внимание, что куда более продуктивным переговорщиком мог бы стать глава российской военной разведки Игорь Костюков. Он, по словам эксперта, обладает глубоким пониманием военной ситуации и мог бы вести более предметный диалог с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым.

Эксперт подчеркивает, что выбор состава делегации часто отражает реальные политические намерения. В этом контексте назначение Мединского многие рассматривают не как шаг к миру, а как сигнал о том, что Москва пока не готова к серьезным компромиссам.

Читайте также на портале "Комментарии" — 17 февраля Женева принимает третий этап трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Главная цель встречи – найти механизмы завершения полномасштабной войны. Процесс проходит под заметным влиянием администрации Дональда Трампа, которая, по данным Reuters, установила крайний срок для финального соглашения – июнь 2026 года.



