Кремль від цього буде у шоці від цього моменту зустрічі Трампа і Зеленського: який сигнал отримав Путін

Підсумки переговорів президентів України та США можуть свідчити про поступову зміну американської стратегії щодо війни, розв'язаної Росією. Про це заявив політолог Тарас Загородній, аналізуючи зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

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За словами експерта, ключовим сигналом стали не офіційні заяви після переговорів, а перелік людей, які брали участь у зустрічі. На його думку, відсутність окремих впливових осіб може свідчити про посилення в адміністрації США прихильників більш жорсткої лінії щодо Кремля.

"Тут важливо не те, хто був, а кого не було. На зустрічі не було Венса, не було Віткоффа і не було Кушнера. Це означає, що Рубіо нав'язав своє більш жорстке бачення щодо Росії, без жодних "танців" навколо Кремля", – заявив Загородній.

Політолог переконаний, що дипломатичні результати не завжди потребують гучних коментарів. Навпаки, стриманість після переговорів може свідчити про бажання перейти від заяв до практичних рішень.

"Менше треба говорити, більше робити", – наголосив експерт.

Окрему увагу Загородній звернув на міжнародну активність українського президента після переговорів у США. Зокрема, він згадав контакти Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та припустив, що співпраця Києва і Тель-Авіва у сфері безпеки може бути значно масштабнішою, ніж це демонструється публічно.

На думку політолога, американська адміністрація дедалі тверезіше оцінює ситуацію на фронті та вже не покладається лише на заяви Москви.

"Американці – практичні люди. Вони бачать удари по Криму, по НПЗ і співставляють це із заявами Путіна про те, що він усе захопить. Тому попередні ілюзії вже зникли", – підкреслив Загородній.

Експерт вважає, що саме успішні удари українських сил по військовій інфраструктурі Росії та окупованого Криму змушують Вашингтон переглядати власні оцінки. Якщо така тенденція збережеться, Білий дім може дедалі активніше підтримувати політику тиску на Кремль, а не пошук компромісів за будь-яку ціну.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп, імовірно, почав змінювати модель спілкування з російським правителем Володимиром Путіним після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Якщо раніше контакти з Кремлем відбувалися майже одразу після зустрічей із українською стороною, то тепер пауза може бути свідомим дипломатичним кроком, заявив політолог Олег Саакян.