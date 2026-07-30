Трамп вирішив "маринувати" Путіна: експерт заявив про вкрай тривожний сценарій для Кремля

Президент США Дональд Трамп, імовірно, почав змінювати модель спілкування з російським правителем Володимиром Путіним після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Якщо раніше контакти з Кремлем відбувалися майже одразу після зустрічей із українською стороною, то тепер пауза може бути свідомим дипломатичним кроком, заявив політолог Олег Саакян.

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За словами експерта, розмова між Трампом і Путіним, найімовірніше, все ж відбудеться, однак її час визначатиме вже не Кремль.

"Думаю, зателефонує. Але мені приємно констатувати, що Трамп затягує з дзвінком Путіну вже достатньо давно", – сказав Саакян.

Політолог припускає, що у Білому домі дедалі більший вплив має команда, яка виступає за жорсткішу модель взаємодії з Москвою. Зокрема, йдеться про підхід, який, за словами експерта, підтримує держсекретар США Марко Рубіо.

На його думку, Вашингтон більше не хоче створювати для Кремля враження, що американський президент завжди готовий до негайного контакту.

"Путіна треба трішечки "маринувати" цими дзвінками – не телефонувати йому за кожної нагоди, а навпаки потримати, помучитися, зателефонувати тоді, коли Трамп захоче, а не тоді, коли цього хоче Путін", – пояснив Саакян.

Експерт звернув увагу, що після переговорів Зеленського з Трампом не було жодних повідомлень про швидкий контакт із Кремлем, хоча раніше така практика фактично стала звичною.

"Ми не побачили одразу ж дзвінка Путіну, як тільки Зеленський вийшов із кабінету. Принаймні публічних даних про це немає", – наголосив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що, попри заяви про можливість завершення війни до кінця року, реальних передумов для цього наразі немає. Головна причина – Кремль не демонструє готовності до справедливого миру, а російський диктатор Володимир Путін продовжує ухвалювати рішення, спираючись на викривлену інформацію. Таку думку в ефірі телеканалу "КИЇВ24" висловив політолог Максим Ялі.