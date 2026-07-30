Трамп решил "мариновать" Путина: эксперт заявил о крайне тревожном сценарии для Кремля

Президент США Дональд Трамп предположительно начал менять модель общения с российским правителем Владимиром Путиным после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если раньше контакты с Кремлем проходили почти сразу после встреч с украинской стороной, то теперь пауза может стать сознательным дипломатическим шагом, заявил политолог Олег Саакян.

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По словам эксперта, разговор между Трампом и Путиным, скорее всего, все же состоится, однако его время будет определять уже не Кремль.

"Думаю, позвонит по телефону. Но мне приятно констатировать, что Трамп затягивает со звонком Путину уже достаточно давно", – сказал Саакян.

Политолог предполагает, что в Белом доме все большее влияние оказывает команда, выступающая за более жесткую модель взаимодействия с Москвой. В частности, речь идет о подходе, который, по словам эксперта, поддерживает госсекретарь США Марко Рубио.

По его мнению, Вашингтон больше не хочет создавать для Кремля впечатление, что американский президент всегда готов к немедленному контакту.

"Путину надо немного "мариновать" этими звонками – не звонить ему по каждому случаю, а наоборот подержать, помучиться, позвонить по телефону тогда, когда Трамп захочет, а не тогда, когда этого хочет Путин", – объяснил Саакян.

Эксперт обратил внимание, что после переговоров Зеленского с Трампом не было никаких сообщений о скором контакте с Кремлем, хотя раньше подобная практика фактически стала привычной.

"Мы не увидели сразу звонка Путину, как только Зеленский вышел из кабинета. По крайней мере, публичных данных об этом нет", – подчеркнул политолог.

Портал " Комментарии" уже писал, что, несмотря на заявления о возможности завершения войны до конца года, реальных предпосылок для этого пока нет. Главная причина – Кремль не демонстрирует готовность к справедливому миру, а российский диктатор Владимир Путин продолжает принимать решения, опираясь на искаженную информацию. Такое мнение в эфире телеканала "КИЕВ24" высказал политолог Максим Яли.