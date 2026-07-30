Кремль от этого будет в шоке с этого момента встречи Трампа и Зеленского: какой сигнал получил Путин

Итоги переговоров президентов Украины и США могут свидетельствовать о постепенном изменении американской стратегии войны, развязанной Россией. Об этом заявил политолог Тарас Загородний, анализируя встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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По словам эксперта, ключевым сигналом стали не официальные заявления после переговоров, а перечень участвовавших во встрече людей. По его мнению, отсутствие отдельных влиятельных лиц может свидетельствовать об усилении в администрации США сторонников более жесткой линии по отношению к Кремлю.

"Здесь важно не то, кто был, а кого не было. На встрече не было Венса, не было Виткоффа и не было Кушнера. Это значит, что Рубио навязал свое более жесткое видение России, без каких-либо "танцев" вокруг Кремля", — заявил Загородний.

Политолог убежден, что дипломатические результаты не всегда нуждаются в громких комментариях. Напротив, воздержание после переговоров может свидетельствовать о желании перейти от заявлений к практическим решениям.

"Меньше нужно говорить, больше делать", — подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание Загородний обратил на международную активность президента после переговоров в США. В частности, он упомянул контакты Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и предположил, что сотрудничество Киева и Тель-Авива в сфере безопасности может быть значительно более масштабным, чем это демонстрируется публично.

По мнению политолога, американская администрация все более трезво оценивает ситуацию на фронте и уже не полагается только на заявления Москвы.

"Американцы – практичные люди. Они видят удары по Крыму, по НПЗ и сопоставляют это с заявлениями Путина о том, что он все увлечет. Поэтому предыдущие иллюзии уже исчезли", – подчеркнул Загородний.

Эксперт считает, что именно успешные удары украинских сил по военной инфраструктуре России и оккупированного Крыма заставляют Вашингтон пересматривать свои оценки. Если такая тенденция сохранится, Белый дом может все активнее поддерживать политику давления на Кремль, а не поиск компромиссов любой ценой.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп, вероятно, начал менять модель общения с российским правителем Владимиром Путиным после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если раньше контакты с Кремлем проходили почти сразу после встреч с украинской стороной, то теперь пауза может стать сознательным дипломатическим шагом, заявил политолог Олег Саакян.