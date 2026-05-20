Кремль у відчаї піде на страшний сценарій: на Заході попередили про серйозну небезпеку

Росія фактично утримує Запорізьку АЕС під своїм контролем, що значно підвищує ризик ядерної катастрофи. Не можна повністю виключати варіант, що Путін у критичних умовах навмисно може вдатися до відчайдушного кроку, заявив ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що найближчим часом планує зробити репортаж із Запорізького та Нікопольського напрямку, однак дістатися безпосередньо до станції майже неможливо. За його словами, російські війська також атакують цивільні об’єкти на іншому березі Дніпра FPV-дронами. Відомо, що Запорізька АЕС перебуває під окупацією Росії з 2022 року.

Нині на станції спостерігаються серйозні проблеми з електропостачанням через обстріли та провокації окупантів. У деякі моменти ЗАЕС змушена працювати на дизельних генераторах, які забезпечують електрикою насосні станції для охолодження реакторів. Робертсон попереджає: якщо система відмовить, можливі серйозні наслідки, аж до ядерної катастрофи.

Дехто вважає, що Росія не ризикне, адже радіоактивна хмара зачепить і їхню територію. Проте журналіст зауважує, що передбачити поведінку Москви складно, і вони потенційно здатні на "відчайдушний крок".

"Путіну все одно на Росію. Він розмістив величезну кількість ППО біля власних резиденцій. Його цікавить лише він та його система. Для нього люди – розхідний матеріал. Це можливо, якщо економіка Росії буде зруйнована, і вони більше не зможуть просуватися. Ми вже бачили щось подібне у Херсоні", — підкреслив Робертсон.

"Коментарі" вже писали, що під час чергового засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя висловив думку, що Україна нібито не подає жодних сигналів для відновлення мирних переговорів, через що Москва продовжуватиме свою військову операцію.