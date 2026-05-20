Війна стане ще страшнішою: Небензя в ООН висунув Україні дикий ультиматум щодо цілей "СВО"
Війна стане ще страшнішою: Небензя в ООН висунув Україні дикий ультиматум щодо цілей "СВО"

Небензя заявив, що мирні переговори зайшли у глухий кут через нібито небажання України йти на територіальні поступки

20 травня 2026, 09:20
Клименко Елена

Під час чергового засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя висловив думку, що Україна нібито не подає жодних сигналів для відновлення мирних переговорів, через що Москва продовжуватиме свою військову операцію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Небензя наголосив, що переговори щодо врегулювання конфлікту "зайшли у глухий кут", і він вважає Україну винною в цій ситуації, аргументуючи це нібито небажанням Києва йти на територіальні поступки. За словами представника РФ:

"Москва не бачить жодних сигналів із Києва про готовність суттєво просунутися в питанні врегулювання конфлікту. Переговорний процес зайшов у глухий кут. Росія домагатиметься цілей СВО, доки (президент Володимир) Зеленський не виконає низку умов, зокрема виведення ЗСУ з російських регіонів", — заявив представник Кремля. 

Таким чином, Москва демонструє позицію, що продовжуватиме військові дії доти, поки не будуть виконані її вимоги, які стосуються контролю над українськими територіями.

На тлі цього, Україна демонструє готовність до переговорів, але в іншому форматі. Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що готовий зустрітися із Володимиром Путіним, проте не на території України чи РФ. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність української сторони провести переговори на рівні лідерів за участю президента Туреччини, а за потреби й представників США.

"Коментарі" вже писали, що безпілотники здійснили атаку на Нижньогородську область Росії, і, ймовірно, постраждав нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово. Інформацію про це поширив російський телеграм-канал Astra.



