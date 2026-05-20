Главная Новости Общество Война с Россией Война станет еще страшнее: Небензя в ООН выдвинул Украине дикий ультиматум по поводу целей "СВО"
Война станет еще страшнее: Небензя в ООН выдвинул Украине дикий ультиматум по поводу целей "СВО"

Небензя заявил, что мирные переговоры зашли в тупик из-за якобы нежелания Украины идти на территориальные уступки

20 мая 2026, 09:20
Клименко Елена

В ходе очередного заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя выразил мнение, что Украина якобы не подает никаких сигналов для возобновления мирных переговоров, из-за чего Москва будет продолжать свою военную операцию. Об этом сообщают российские СМИ.

Фото: из открытых источников

Небензя отметил, что переговоры по урегулированию конфликта "зашли в тупик", и он считает Украину виновной в этой ситуации, аргументируя это якобы нежеланием Киева идти на территориальные уступки. По словам представителя РФ:

"Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности существенно продвинуться в вопросе урегулирования конфликта. Переговорный процесс зашел в тупик. Россия будет добиваться целей СВО, пока (президент Владимир) Зеленский не выполнит ряд условий, в частности, вывод ВСУ из российских регионов", — заявил представитель Кремля.

Таким образом, Москва демонстрирует позицию, которая будет продолжать военные действия, пока не будут выполнены ее требования, касающиеся контроля над украинскими территориями.

На фоне этого Украина демонстрирует готовность к переговорам, но в другом формате. Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что готов встретиться с Владимиром Путиным, но не на территории Украины или РФ. Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность украинской стороны провести переговоры на уровне лидеров с участием президента Турции, а при необходимости и представителей США.

"Комментарии" уже писали , что беспилотники совершили атаку на Нижегородскую область России, и, вероятно, пострадал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Информацию об этом распространил российский телеграмм-канал Astra.



