В ходе очередного заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя выразил мнение, что Украина якобы не подает никаких сигналов для возобновления мирных переговоров, из-за чего Москва будет продолжать свою военную операцию. Об этом сообщают российские СМИ.

Небензя отметил, что переговоры по урегулированию конфликта "зашли в тупик", и он считает Украину виновной в этой ситуации, аргументируя это якобы нежеланием Киева идти на территориальные уступки. По словам представителя РФ:

"Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности существенно продвинуться в вопросе урегулирования конфликта. Переговорный процесс зашел в тупик. Россия будет добиваться целей СВО, пока (президент Владимир) Зеленский не выполнит ряд условий, в частности, вывод ВСУ из российских регионов", — заявил представитель Кремля.

Таким образом, Москва демонстрирует позицию, которая будет продолжать военные действия, пока не будут выполнены ее требования, касающиеся контроля над украинскими территориями.

На фоне этого Украина демонстрирует готовность к переговорам, но в другом формате. Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что готов встретиться с Владимиром Путиным, но не на территории Украины или РФ. Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность украинской стороны провести переговоры на уровне лидеров с участием президента Турции, а при необходимости и представителей США.

