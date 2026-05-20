Кремль в отчаянии пойдет на страшный сценарий: на Западе предупредили о серьезной опасности

Россия фактически удерживает Запорожскую АЭС под контролем, что значительно повышает риск ядерной катастрофы. Нельзя полностью исключать вариант, что Путин в критических условиях намеренно может предпринять отчаянный шаг, заявил ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон.

Он отметил, что в ближайшее время планирует сделать репортаж из Запорожского и Никопольского направления, однако добраться до станции почти невозможно. По его словам, российские войска также атакуют гражданские объекты на другом берегу Днепра FPV-дронами. Известно, что Запорожская АЭС находится под оккупацией России с 2022 года.

Сейчас на станции наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением из-за обстрелов и провокации оккупантов. В некоторые моменты ЗАЭС вынуждена работать на дизельных генераторах, снабжающих электричеством насосные станции для охлаждения реакторов. Робертсон предупреждает: если система откажет, возможны серьезные последствия, вплоть до ядерной катастрофы.

Некоторые считают, что Россия не рискнет, ведь радиоактивное облако заденет и их территорию. Однако журналист отмечает, что предсказать поведение Москвы сложно, и они потенциально способны на "отчаянный шаг".

"Путину все равно на Россию. Он разместил огромное количество ПВО у собственных резиденций. Его интересует только он и его система. Для него люди – расходный материал. Это возможно, если экономика России будет разрушена, и они больше не смогут продвигаться. Мы уже видели что-то подобное в Херсоне", — подчеркнул Робертсон.

