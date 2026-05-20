logo

BTC/USD

77196

ETH/USD

2127.42

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль в отчаянии пойдет на страшный сценарий: на Западе предупредили о серьезной опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль в отчаянии пойдет на страшный сценарий: на Западе предупредили о серьезной опасности

Российская оккупация Запорожской АЭС в 2022 году значительно повысила риск ядерной катастрофы

20 мая 2026, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия фактически удерживает Запорожскую АЭС под контролем, что значительно повышает риск ядерной катастрофы. Нельзя полностью исключать вариант, что Путин в критических условиях намеренно может предпринять отчаянный шаг, заявил ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон.

Кремль в отчаянии пойдет на страшный сценарий: на Западе предупредили о серьезной опасности

Фото: из открытых источников

Он отметил, что в ближайшее время планирует сделать репортаж из Запорожского и Никопольского направления, однако добраться до станции почти невозможно. По его словам, российские войска также атакуют гражданские объекты на другом берегу Днепра FPV-дронами. Известно, что Запорожская АЭС находится под оккупацией России с 2022 года.

Сейчас на станции наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением из-за обстрелов и провокации оккупантов. В некоторые моменты ЗАЭС вынуждена работать на дизельных генераторах, снабжающих электричеством насосные станции для охлаждения реакторов. Робертсон предупреждает: если система откажет, возможны серьезные последствия, вплоть до ядерной катастрофы.

Некоторые считают, что Россия не рискнет, ведь радиоактивное облако заденет и их территорию. Однако журналист отмечает, что предсказать поведение Москвы сложно, и они потенциально способны на "отчаянный шаг".

"Путину все равно на Россию. Он разместил огромное количество ПВО у собственных резиденций. Его интересует только он и его система. Для него люди – расходный материал. Это возможно, если экономика России будет разрушена, и они больше не смогут продвигаться. Мы уже видели что-то подобное в Херсоне", — подчеркнул Робертсон.

"Комментарии" уже писали , что во время очередного заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя выразил мнение, что Украина якобы не подает никаких сигналов для возобновления мирных переговоров, из-за чего Москва будет продолжать свою военную операцию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/situatsiya-zaes-yaki-mozhlivi-stsenariyi-katastrofi-zaes_n3071088
Теги:

Новости

Все новости