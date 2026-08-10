Кремль у пастці: чому Путін боїться ухвалити радикальне рішення

Кремль опинився перед складним вибором, адже Росії дедалі важче поповнювати армію контрактниками, а нова мобілізація може серйозно вдарити по економіці. Водночас Москва вже не може безболісно зупинити війну через масштабну залежність економіки від військового виробництва. Про це заявив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Олександр Леонов в ефірі "Еспресо" заявив, що є ознаки того, що російська влада тестує механізми примусової мобілізації. Однак ухвалення такого рішення вимагатиме значних ресурсів, зокрема нових військових потрібно буде навчити, забезпечити харчуванням, формою та зброєю. Леонов нагадує, що попередня мобілізація восени 2022 року вже мала серйозні наслідки для Росії. За його оцінкою, тоді країну залишили близько 1,5 млн економічно активних людей. Нова хвиля мобілізації могла б посилити кадрові та економічні проблеми.

Експерт вважає, що Кремль досі уникав масштабної мобілізації, оскільки потенційні ризики для влади перевищували можливі військові вигоди. Показовим є те, що Путін не оголосив її навіть під час української операції в Курській області.

"Путін на це не пішов, коли у нього були 100% законні можливості для проведення мобілізації під час операції українських Збройних Сил на Курщині. Цього вимагало від Путіна російське законодавство, але він цього не зробив", – зауважив Леонов.

За його словами, тепер ситуація змінюється. Кількість росіян, готових укладати контракти з армією, скорочується, а виплати за них у регіонах знижуються. Як наслідок, це може свідчити про зростання економічних труднощів в РФ.

Водночас перед Кремлем постала ще одна проблема. За словами Леонова, російська економіка настільки перебудована на військові рейки, що різке припинення бойових дій може спричинити ланцюгову кризу.

"Зупинити військово-промисловий комплекс – це означає, що завтра в Росії почнеться каскадний ефект падіння суміжних галузей", – пояснив експерт.

Таким чином, Путін опинився між двома ризиками: нова мобілізація може посилити економічне та суспільне напруження, а припинення війни створити проблеми для економіки, яка дедалі сильніше залежить від оборонного сектору. Леонов зауважив, що нещодавно Путін сказав: "А що ми будемо робити після СВО?". На його думку, це вказує, що Москва може максимально відкладати будь-яке радикальне рішення через складність ситуації у якій опинився Путін.

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