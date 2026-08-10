Кремль в ловушке: почему Путин боится принять радикальное решение

Кремль оказался перед сложным выбором, ведь России все труднее пополнять армию контрактниками, а новая мобилизация может серьезно ударить по экономике. В то же время Москва уже не может безболезненно остановить войну из-за масштабной зависимости экономики от военного производства. Об этом заявил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Леонов в эфире "Эспрессо" заявил, что есть признаки того, что российские власти тестируют механизмы принудительной мобилизации. Однако принятие такого решения потребует значительных ресурсов, в частности, новых военных нужно будет научить, обеспечить питанием, формой и оружием. Леонов напоминает, что предыдущая мобилизация осенью 2022 года уже имела серьезные последствия для России. По его оценке, тогда страну покинули около 1,5 млн экономически активных людей. Новая волна мобилизации могла бы усугубить кадровые и экономические проблемы.

Эксперт считает, что Кремль все еще избегал масштабной мобилизации, поскольку потенциальные риски для власти превышали возможные военные выгоды. Показательно то, что Путин не объявил ее даже во время украинской операции в Курской области.

"Путин на это не пошел, когда у него были 100% законные возможности для проведения мобилизации во время операции украинских вооруженных сил на Курщине. Этого требовало от Путина российское законодательство, но он этого не сделал", — отметил Леонов.

По его словам, сейчас ситуация меняется. Количество россиян, готовых заключать контракты с армией, сокращается, а выплаты за них в регионах снижаются. Как следствие, это может свидетельствовать о росте экономических проблем в РФ.

В то же время, перед Кремлем встала еще одна проблема. По словам Леонова, российская экономика настолько перестроена на военные рельсы, что резкое прекращение боевых действий может повлечь за собой цепной кризис.

"Остановить военно-промышленный комплекс – это значит, что завтра в России начнется каскадный эффект падения смежных отраслей", – пояснил эксперт.

Таким образом, Путин оказался между двумя рисками: новая мобилизация может усилить экономическое и общественное напряжение, а прекращение войны создать проблемы для экономики, которая все сильнее зависит от оборонного сектора. Леонов заметил, что недавно Путин сказал: "А что мы будем делать после СВО?" По его мнению, это указывает, что Москва может максимально откладывать любое радикальное решение из-за сложности ситуации, в которой оказался Путин.

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