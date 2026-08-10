Кремль таки починає впливати на настрої українців: озвучено тривожну заяву про капітуляцію у війні

Росія не планує зупиняти ракетні удари по Україні та продовжує нарощувати виробництво озброєння. На цьому тлі українців можуть очікувати складні місяці, а перспектива швидкого завершення війни стає дедалі менш очевидною. Про це заявив політолог Ігор Чаленко, коментуючи ситуацію навколо російських атак та готовність України до нової зими. За його словами, Москва активно виконує плани з виробництва ракет. Особливу загрозу становлять "Іскандери" та ракети С-400, які російські війська використовують для ударів по Україні.

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"Удари будуть продовжуватися", – наголосив Чаленко.

Водночас він звернув увагу на проблему української протибалістичної оборони. Зокрема, йдеться про дефіцит ракет PAC-3 для систем Patriot. На думку політолога, саме це є значно серйознішим фактором психологічного тиску на суспільство, ніж заяви про можливу важку зиму.

"Громадяни знаходяться у постійному такому відчутті депресії, вони не знають, як воно далі буде", – зазначив експерт.

Чаленко вважає, що останні місяці війни дедалі більше нагадують спробу сторін урівноважити позиції. Україна, за його словами, демонструє удари по військових та економічних можливостях РФ, однак Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру.

Окремо політолог звернув увагу на суспільні настрої. Він нагадав, що понад 60% українців, за наведеними ним соціологічними даними, готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Однак, на його думку, затяжний конфлікт може поступово змінювати ці настрої.

"Коли є війна на виснаження з незрозумілими термінами її завершення, то принаймні є намір вийти на хоч якесь замороження", – сказав Чаленко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має значні кошти для фінансування оборони, однак частину міжнародної допомоги досі не вдалося освоїти. Про це заявив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи ситуацію з фінансуванням Сил оборони.