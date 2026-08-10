Зеленський нещадно краде гроші на армію: експерт попередив про найгірші наслідки для кожного

Україна має значні кошти для фінансування оборони, однак частину міжнародної допомоги досі не вдалося освоїти. Про це заявив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи ситуацію з фінансуванням Сил оборони. За його словами, для виплати вже заявлених зарплат військовим до кінця року потрібно близько 107 млрд грн, водночас уряд шукає близько 250 млрд грн.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Бобиренко звернув увагу на парадокс: міжнародні кошти вже передбачені, але Україна не встигає їх використати.

"Гроші лежать під ногами. Візьміть їх", – заявив політолог.

За словами експерта, Україна отримала перші транші на оборонні потреби, однак частина коштів залишається неосвоєною. Однією з причин Бобиренко називає перевірку оборонних контрактів європейськими партнерами.

Він пояснив, що партнери контролюють ціни на компоненти для озброєння та дронів, щоб запобігати завищенню вартості й корупційним схемам.

"Контракти перевіряють, і це дуже добре", – наголосив Бобиренко.

Водночас така перевірка, на його думку, затягує використання коштів. Особливо гостро це виглядає на тлі потреби України в дронах, ракетах і засобах ППО.

Окремо політолог наголосив на необхідності додаткових ракет для Patriot, які критично важливі для захисту від балістичних атак.

"На все решта грошей неміряно. Є гроші — освоюйте їх", – сказав він.

На думку Бобиренка, проблема полягає не лише у фінансах, а й у політичній волі проводити реформи та забезпечувати прозорість оборонних закупівель.

"Не хотілося б тільки вкрасти — і все було б добре", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський анонсував низку рішень, які мають посилити українську армію та її можливості на фронті. Під час наради окремо обговорили кадрові зміни, ситуацію на Донеччині, далекобійні удари по Росії та посилення протиповітряної оборони.