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Кремль таки начинает влиять на настроения украинцев: озвучено тревожное заявление о капитуляции в войне

Москва активно наращивает производство ракет, в частности, «Искандеров» и С-400, которые российские войска регулярно применяют для ударов по Украине.

10 августа 2026, 17:10
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Клименко Елена

Россия не собирается останавливать ракетные удары по Украине и продолжает наращивать производство вооружения. На этом фоне украинцев могут ожидать сложные месяцы, а перспектива скорого завершения войны становится все менее очевидной. Об этом заявил политолог Игорь Чаленко, комментируя ситуацию вокруг российских атак и готовность Украины к новой зиме. По его словам, Москва активно выполняет планы по производству ракет. Особую угрозу представляют "Искандеры" и ракеты С-400, которые используются российскими войсками для ударов по Украине.  

Кремль таки начинает влиять на настроения украинцев: озвучено тревожное заявление о капитуляции в войне

Фото: из открытых источников

"Удары будут продолжаться", – подчеркнул Чаленко.

В то же время, он обратил внимание на проблему украинской противобаллистической обороны. В частности, речь идет о дефиците ракет PAC-3 для систем Patriot. По мнению политолога, именно это значительно более серьезный фактор психологического давления на общество, чем заявления о возможной тяжелой зиме.  

"Граждане находятся в постоянном таком ощущении депрессии, они не знают, как оно дальше будет", – отметил эксперт.

Чаленко считает, что последние месяцы войны все больше напоминают попытку сторон уравновесить позиции. Украина, по его словам, демонстрирует удары по военным и экономическим возможностям РФ, однако Россия продолжает атаковать украинскую инфраструктуру.

Отдельно политолог обратил внимание на общественные настроения. Он напомнил, что более 60% украинцев, по приведенным им социологическим данным, готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Однако, по его мнению, затяжной конфликт может постепенно изменять эти настроения.  

"Когда есть война на истощение с непонятными сроками ее завершения, то по крайней мере есть намерение выйти на хоть какую-нибудь заморозку", – сказал Чаленко.

Портал "Комментарии" уже писал , что у Украины есть значительные средства для финансирования обороны, однако часть международной помощи до сих пор не удалось освоить. Об этом заявил политолог Виктор Бобиренко, комментируя ситуацию с финансированием сил обороны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=16cg1hIAmXg&t=451s
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