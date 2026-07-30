Кремль сьогодні розпочав війну з НАТО: Польщі висунули жорсткий ультиматум

Інцидент із російською ракетою, яка під час масованої атаки на Україну опинилася в повітряному просторі Польщі, став черговим нагадуванням про те, що війна дедалі більше наближається до кордонів Європейського Союзу та НАТО. Таку думку в ефірі програми "Український фокус. Ранок" на Slawa висловив виконавчий директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда.

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На його переконання, реакція Варшави не повинна обмежуватися лише дипломатичними заявами. Подібні інциденти мають змусити європейські країни переглянути підходи до власної безпеки та бути готовими до нових викликів.

"Зараз громадяни Польщі вкотре побачили, що війна стоїть на порозі країни, і, відповідно, їм треба шукати можливості готуватися до війни, треба шукати можливості давати відсіч", – наголосив Магда.

За словами експерта, повномасштабна війна Росії проти України вже давно перестала бути лише українською проблемою. Кожен новий інцидент біля кордонів НАТО свідчить про те, що безпека європейських держав безпосередньо залежить від розвитку подій в Україні.

Політолог також підкреслив стратегічне значення українсько-польського партнерства для всього регіону.

"Партнерство Польщі та України може лише зміцнювати європейську безпеку", – зазначив він.

Магда наголосив, що Варшава залишається одним із найважливіших союзників Києва. Саме через Польщу проходять ключові логістичні маршрути постачання військової та гуманітарної допомоги, а також значна частина міжнародної підтримки України.

Портал "Коментарі" вже писав, що Китай може відіграти значно важливішу роль у стримуванні російської агресії, якщо європейські країни використають економічні важелі впливу на Пекін. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, коментуючи можливості посилення міжнародного тиску на Росію.