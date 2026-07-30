Кремль сегодня начал войну с НАТО: Польше выдвинули жесткий ультиматум

Инцидент с российской ракетой, которая во время массированной атаки на Украину оказалась в воздушном пространстве Польши, стал очередным упоминанием о том, что война все больше приближается к границам Европейского Союза и НАТО. Такое мнение в эфире программы "Украинский фокус. Утро" на Slawa высказал исполнительный директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда.

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По его убеждению, реакция Варшавы не должна ограничиваться только дипломатическими заявлениями. Подобные инциденты должны заставить европейские страны пересмотреть подходы к своей безопасности и быть готовыми к новым вызовам.

"Сейчас граждане Польши в очередной раз увидели, что война стоит на пороге страны, и, соответственно, им нужно искать возможность готовиться к войне, нужно искать возможности давать отпор", — подчеркнул Магда.

По словам эксперта, полномасштабная война России против Украины уже давно перестала быть только украинской проблемой. Каждый новый инцидент у границ НАТО свидетельствует о том, что безопасность европейских государств напрямую зависит от развития событий в Украине.

Политолог подчеркнул стратегическое значение украинско-польского партнерства для всего региона.

"Партнерство Польши и Украины может только укреплять европейскую безопасность", – отметил он.

Магда подчеркнул, что Варшава остается одним из самых важных союзников Киева. Именно через Польшу проходят ключевые логистические маршруты поставок военной и гуманитарной помощи, а также значительная часть международной поддержки Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что Китай может сыграть гораздо более важную роль в сдерживании российской агрессии, если европейские страны используют экономические рычаги влияния на Пекин. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя возможность усиления международного давления на Россию.