Останні суперечки між Києвом і Варшавою навколо історичної пам'яті, зокрема теми Волинської трагедії та діяльності УПА, створюють додаткові ризики для двосторонніх відносин. Попри те, що Україна і Польща залишаються стратегічними партнерами у сфері безпеки, Москва традиційно намагається використати будь-які розбіжності між союзниками для власної вигоди. Про це свідчать численні дослідження та оцінки експертів з інформаційної безпеки. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, який сценарій може розіграти Москва через погіршення українсько-польських відносин.

Україна і Польща. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що Москва й надалі робитиме ставку насамперед на інформаційні операції, а не на відкриті провокації. Польща залишається ключовим логістичним вузлом допомоги Україні, тому будь-яке погіршення відносин автоматично працює на користь Росії. Водночас фундаментальні інтереси Києва та Варшави залишаються спільними: обидві держави зацікавлені у стримуванні російської агресії. Саме тому гучні політичні конфлікти можуть виникати й надалі, проте їхній перехід у довготривалу кризу наразі видається малоймовірним. Найбільшу небезпеку становлять масштабні кампанії дезінформації та можливі провокації з метою взаємних звинувачень.

Чат-бот Gemini припускає, що Росія не зможе повністю зруйнувати оборонний союз України та Польщі, адже Варшава чітко усвідомлює екзистенційну загрозу з боку Кремля. Проте найближчими місяцями Москва максимально затягуватиме вирішення кризових питань. Можлива хвиля скоординованих кібератак на польську інфраструктуру під виглядом "українських хакерів" та штучні провокації на кордоні з оскверненням історичних пам'ятників. Мета Кремля на цей рік — паралізувати спільні логістичні проєкти та посіяти тривалу взаємну недовіру між суспільствами. Стратегічне партнерство встоїть, але ціна дипломатичних помилок у вигляді затримок військової допомоги може виявитися критичною для фронту.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що Москва не обиратиме один сценарій — вона гратиме одразу на кількох дошках. Найближчим часом слід очікувати активізації кремлівських інформаційних кампаній, спрямованих на розхитування суспільної довіри між українцями та поляками. Паралельно будуть посилюватись спроби військових провокацій вздовж східного флангу НАТО — аби перевірити реакцію союзників у момент, коли їхня єдність дала тріщину. Водночас Кремль використає будь-яку паузу в координації між Києвом і Варшавою для нарощування тиску на фронті. Однак чат-бот вважає, що критичного розриву не станеться — надто високою є ціна для обох сторін. Але відновлення довіри потребуватиме значно більше часу та зусиль, ніж її втрата. І цим Москва скористається неодмінно.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що головною зброєю Москви у разі погіршення українсько-польських відносин залишатимуться інформаційні операції, кібератаки та провокації, спрямовані на підрив довіри між союзниками. Водночас жоден із них не прогнозує критичного розриву між Києвом та Варшавою, оскільки обидві країни мають спільний інтерес у протидії російській агресії. Найбільший ризик полягає не у відкритому конфлікті між партнерами, а у поступовому накопиченні взаємної недовіри, що може ускладнити координацію дій та вплинути на темпи підтримки України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як погіршення відносин України та Польщі вплине на війну в Україні за версією ШІ.



