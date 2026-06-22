Польща залишається одним із найважливіших партнерів України з початку повномасштабної війни. Через польську територію проходить значна частина військової, гуманітарної та економічної допомоги. Однак останнім часом між Києвом і Варшавою загострилися суперечки навколо історичної пам'яті, а також зросла політична напруга. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи може конфлікт між двома країнами вплинути на перебіг війни.

Україна-Польща. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найближчі місяці конфлікт продовжить створювати інформаційні та політичні проблеми, однак навряд чи суттєво вплине на військову підтримку України. Найімовірніше, сторони поступово перейдуть до прагматичного діалогу, відокремлюючи історичні суперечки від питань безпеки. Росія намагатиметься використовувати будь-які розбіжності між союзниками, тому Київ та Варшава будуть змушені шукати компроміси. Головним ризиком залишатиметься не дипломатичний скандал сам по собі, а накопичення взаємної недовіри в суспільствах обох країн.

Чат-бот Gemini припускає, що нинішня криза не призведе до припинення військової підтримки України. Польська еліта чудово розуміє, що поразка Києва означатиме появу російських танків біля власного кордону. Транзит зброї та стратегічна взаємодія в межах НАТО залишаться недоторканними. Водночас політичний діалог стане значно прагматичнішим та жорсткішим. Варшава активно блокуватиме швидку інтеграцію України до європейського ринку для захисту власних аграріїв. Попереду тривалий період складних компромісів, де дипломатам доведеться розділяти питання історичної пам'яті, економічних інтересів та спільної безпеки. Спільна загроза з боку Росії змусить сторони тримати тил закритим.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що у короткостроковій перспективі напруга зростатиме, особливо напередодні конференції з відновлення у Гданську. Однак повного розриву не станеться. Прагматизм візьме гору над емоціями: Варшава продовжить військову допомогу, а Київ буде змушений запропонувати символічні кроки для розрядки. Вплив на фронт буде мінімальним. Гірше за інше, конфлікт може послабити політичну згуртованість Заходу, чим скористається Москва. Але для України критично важливо не допустити, щоб історичні суперечки перекрили канали постачання зброї. Війна вимагає єдності, і обидві сторони це розуміють. Найімовірніше, сторони знайдуть компроміс до кінця літа, зберігши альянс, хоч і з тріщиною.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що нинішнє загострення між Києвом і Варшавою не призведе до руйнування стратегічного партнерства та не матиме критичного впливу на ситуацію на фронті. Водночас політичні й історичні суперечки здатні ускладнити діалог, посилити взаємну недовіру та створити додаткові можливості для російського впливу. Штучний інтелект прогнозує, що попри період напруженості обидві сторони будуть змушені шукати компроміси, оскільки спільні безпекові інтереси та протидія Росії залишаються для України й Польщі пріоритетом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що повернення польських нагород Арестович назвав підлітковим бунтом.



