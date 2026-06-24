Последние споры между Киевом и Варшавой вокруг исторической памяти, в частности, темы Волынской трагедии и деятельности УПА, создают дополнительные риски для двусторонних отношений. Несмотря на то, что Украина и Польша остаются стратегическими партнерами в сфере безопасности, Москва традиционно пытается использовать разногласия между союзниками для собственной выгоды. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования и оценки экспертов по информационной безопасности. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой сценарий может разыграть Москва из-за ухудшения украинско-польских отношений.

Украина и Польша. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что Москва и дальше будет делать ставку прежде всего на информационные операции, а не на открытые провокации. Польша остается ключевым логистическим узлом помощи Украине, поэтому любое ухудшение отношений автоматически работает в пользу России. В то же время фундаментальные интересы Киева и Варшавы остаются общими: оба государства заинтересованы в сдерживании российской агрессии. Именно поэтому громкие политические конфликты могут возникать и дальше, однако их переход в долгосрочный кризис пока кажется маловероятным. Наибольшую опасность представляют масштабные дезинформационные кампании и возможные провокации с целью взаимных обвинений.

Чат-бот Gemini предполагает, что Россия не сможет полностью разрушить оборонный союз Украины и Польши, ведь Варшава ясно осознает экзистенциальную угрозу со стороны Кремля. Однако в ближайшие месяцы Москва будет максимально затягивать решение кризисных вопросов. Возможна волна скоординированных кибератак на польскую инфраструктуру под видом украинских хакеров и искусственные провокации на границе с осквернением исторических памятников. Цель Кремля на этот год – парализовать совместные логистические проекты и посеять длительное взаимное недоверие между обществами. Стратегическое партнерство устоит, но цена дипломатических ошибок посредством задержек военной помощи может оказаться критической для фронта.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что Москва не будет выбирать один сценарий — она будет играть сразу на нескольких досках. В ближайшее время следует ожидать активизации кремлевских информационных кампаний, направленных на расшатывание общественного доверия между украинцами и поляками. Параллельно будут усиливаться попытки военных провокаций вдоль восточного фланга НАТО – чтобы проверить реакцию союзников в момент, когда их единство дало трещину. В то же время, Кремль использует любую паузу в координации между Киевом и Варшавой для наращивания давления на фронте. Однако чат-бот считает, что критического разрыва не произойдет — слишком высока цена для обеих сторон. Но восстановление доверия потребует гораздо больше времени и усилий, чем его потеря. И этим Москва воспользуется обязательно.

Все три чата сходятся на том, что главным оружием Москвы в случае ухудшения украинско-польских отношений будут оставаться информационные операции, кибератаки и провокации, направленные на подрыв доверия между союзниками. В то же время, ни один из них не прогнозирует критического разрыва между Киевом и Варшавой, поскольку обе страны имеют общий интерес в противодействии российской агрессии. Наибольший риск заключается не в открытом конфликте между партнерами, а в постепенном накоплении взаимного недоверия, что может осложнить координацию действий и повлиять на темпы поддержки Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как ухудшение отношений Украины и Польши повлияет на войну в Украине по версии ИИ.



