Кремль шукає новий шлях до домовленостей: Україну попередили про нову небезпеку від Путіна у Баку



















Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про закриту зустріч у Баку між представниками Росії та колишніми високопосадовцями Німеччини. За його словами, учасники переговорів не афішували свій візит, що одразу викликало дискусію про можливі неофіційні дипломатичні контакти навколо війни в Україні.

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Політолог Микола Давидюк заявив, що подібні переговори можуть свідчити про спроби Кремля просувати власний переговорний трек без участі Києва. На його думку, особливе занепокоєння викликає інформація про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито не був поінформований про ці контакти.

"Мерц каже, що він не в курсі. Тобто Ангела Меркель за спиною фактично веде переговори. І тут велике питання: хто їй дав мандат? Хто дав їй право?" – сказав Давидюк.

За інформацією, яку озвучив експерт, до Баку могли прибути колишній керівник відомства федерального канцлера Рональд Пофалла та ексочільник федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек. Російську сторону, за його словами, представляли колишній віцепрем'єр РФ Віктор Зубков та інші особи, пов'язані з російськими державними структурами.

Давидюк припустив, що Кремль може намагатися активізувати переговорний процес в обхід не лише України, а й адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Путін пробує активізувати в обхід Трампа, в обхід України чергові переговори, де за нашою спиною знову будуть про щось домовлятися", – наголосив політолог.

Водночас експерт підкреслив, що Україна повинна діяти на випередження та посилювати власні дипломатичні позиції.

"Україні треба активізувати свій переговорний трек, свій мирний трек. Ми повинні брати участь у переговорах, а не хтось розумніший за нас буде розповідати, що нам робити", – заявив Давидюк.

Як вже писали "Коментарі", Росія може вже восени посилити військову присутність на північному напрямку, перекинувши туди новостворені дивізії. Для України це означатиме необхідність зміцнення оборони кордону та збільшення кількості військ. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив майор запасу Олексій Гетьман.