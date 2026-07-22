Кремль ищет новый путь к договоренностям: Украину предупредили о новой опасности от Путина в Баку



















Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о закрытой встрече в Баку между представителями России и бывшими чиновниками Германии. По его словам, участники переговоров не афишировали свой визит, что вызвало дискуссию о возможных неофициальных дипломатических контактах вокруг войны в Украине.

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Политолог Николай Давидюк заявил , что подобные переговоры могут свидетельствовать о попытках Кремля продвигать собственный переговорный трек без участия Киева. По его мнению, особую обеспокоенность вызывает информация о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц якобы не был проинформирован об этих контактах.

"Мерц говорит, что он не в курсе. То есть Ангела Меркель за спиной фактически ведет переговоры. И здесь большой вопрос: кто ей дал мандат? Кто дал ей право?" – сказал Давидюк.

По информации, озвученной экспертом, в Баку могли прибыть бывший руководитель ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла и эксочельщик федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек. Российскую сторону, по его словам, представляли бывший вице-премьер РФ Виктор Зубков и другие лица, связанные с российскими государственными структурами.

Давидюк предположил, что Кремль может пытаться активизировать переговорный процесс в обход не только Украины, но и администрации президента США Дональда Трампа.

"Путин пытается активизировать в обход Трампа, в обход Украины очередные переговоры, где за нашей спиной снова будут о чем-то договариваться", — подчеркнул политолог.

В то же время, эксперт подчеркнул, что Украина должна действовать на опережение и усиливать собственные дипломатические позиции.

"Украине нужно активизировать свой переговорный трек, свой мирный трек. Мы должны участвовать в переговорах, а не кто-то умнее нас будет рассказывать, что нам делать", – заявил Давидюк.

Как уже писали "Комментарии", Россия может уже осенью усилить военное присутствие на северном направлении, опрокинув туда вновь дивизии. Для Украины это означает необходимость укрепления обороны границы и увеличения количества войск. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил майор запаса Алексей Гетьман.