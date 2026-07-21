Кремль підготував 5 дивізій: озвучено тривожний прогноз наступу на Київ

Росія може вже восени посилити військову присутність на північному напрямку, перекинувши туди новостворені дивізії. Для України це означатиме необхідність зміцнення оборони кордону та збільшення кількості військ. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив майор запасу Олексій Гетьман.

Фото: з відкритих джерел

За словами військового експерта, російська армія нині формує щонайменше п'ять нових дивізій, які можуть досягти бойової готовності вже до осені. Якщо Кремль вирішить використати їх на північному напрямку, Україна має бути готовою до такого розвитку подій.

Гетьман зазначив, що для надійного прикриття приблизно 160 кілометрів державного кордону з Брянською областю необхідно додатково сформувати від семи до десяти бригад. Це дозволить створити достатній резерв сил і забезпечити ефективне реагування на можливі наступальні дії противника.

Експерт наголосив, що реалізація такого плану вимагатиме збільшення темпів мобілізації приблизно на 20–30%. Водночас, за його словами, важливо не лише комплектувати нові підрозділи, а й проводити регулярну ротацію військових, а також посилювати бригади, які вже виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.

"Росіяни зараз формують нові дивізії, і до осені вони можуть бути готові для використання. Нам потрібно враховувати цей ризик і заздалегідь готуватися до можливого посилення противника", – зазначив Гетьман.

Він підкреслив, що північний напрямок залишається одним із найважливіших з огляду на значну протяжність кордону та потенційну можливість перекидання російських сил. Саме тому Україна повинна завчасно нарощувати оборонні спроможності, щоб не допустити раптового загострення ситуації.

Як вже писали "Коментарі", Росія наблизилася до завершення будівництва нової високовольтної лінії електропередачі, яка мала забезпечити перепідключення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції до російської енергосистеми. Втім, реалізувати цей задум Кремлю не вдалося через серію ударів українських безпілотників. Про це повідомили у Greenpeace Україна, оприлюднивши результати аналізу супутникових знімків високої роздільної здатності, зроблених у період із січня по липень 2026 року.