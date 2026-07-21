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Кремль подготовил 5 дивизий: озвучен тревожный прогноз наступления на Киев

Гетман объяснил, может ли Россия осенью усилить наступление с севера и какие силы будут нуждаться в защите украинской границы

21 июля 2026, 19:50
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Клименко Елена

Россия может уже осенью усилить военное присутствие на северном направлении, опрокинув туда вновь дивизии. Для Украины это означает необходимость укрепления обороны границы и увеличения количества войск. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил майор запаса Алексей Гетьман.

Кремль подготовил 5 дивизий: озвучен тревожный прогноз наступления на Киев

Фото: из открытых источников

По словам военного эксперта, российская армия сейчас формирует не менее пяти новых дивизий, которые могут достичь боевой готовности уже к осени. Если Кремль решит использовать их на северном направлении, Украина должна быть готова к такому развитию событий.

Гетман отметил, что для надежного прикрытия около 160 километров государственной границы с Брянской областью необходимо дополнительно сформировать от семи до десяти бригад. Это позволит создать достаточный резерв сил и обеспечить эффективное реагирование на возможные наступательные действия противника.  

Эксперт подчеркнул, что реализация такого плана потребует увеличения темпов мобилизации примерно на 20–30%. В то же время, по его словам, важно не только комплектовать новые подразделения, но и проводить регулярную ротацию военных, а также усиливать бригады, уже выполняющие боевые задания на самых горячих участках фронта.

"Россияне сейчас формируют новые дивизии, и к осени они могут быть готовы к использованию. Нам нужно учитывать этот риск и заранее готовиться к возможному усилению противника", – отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что северное направление остается одним из важнейших, учитывая значительную протяженность границы и потенциальную возможность опрокидывания российских сил. Именно поэтому Украина должна заранее наращивать оборонные возможности, чтобы не допустить внезапного обострения ситуации.

Как уже писали "Комментарии", Россия приблизилась к завершению строительства новой высоковольтной линии электропередачи, которая должна обеспечить переподключение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции к российской энергосистеме. Впрочем, реализовать этот замысел Кремлю не удалось из-за серии ударов украинских беспилотников. Об этом сообщили в Greenpeace Украина, обнародовав результаты анализа спутниковых снимков высокого разрешения, сделанных в период с января по июль 2026 года.



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