Кремль серйозно поклав око на цілу область України: розкрито страшний план на 2026 рік
НОВИНИ

Кремль серйозно поклав око на цілу область України: розкрито страшний план на 2026 рік

У Силах оборони повідомляють, що бої в Гуляйполі тривають, хоча місто нині стало фактично великою сірою зоною

12 січня 2026, 09:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бої в Гуляйполі тривають, хоча місто вже фактично перетворилося на велику сіру зону, де контрольні позиції залишаються спірними. Водночас російські війська активізувалися ще на кількох напрямках Запорізької області, намагаючись просуватися до Оріхівського району з північного сходу.

Кремль серйозно поклав око на цілу область України: розкрито страшний план на 2026 рік

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють у Силах оборони, ситуація в Гуляйполі залишається напруженою: бої тривають, а населений пункт фактично втратив стабільну інфраструктуру і перетворився на зону постійного ризику. Паралельно окупанти ведуть наступальні дії на північ від міста, простягаючись до адміністративного кордону з Донецькою областю, включаючи населені пункти Прилуки, Варварівку та Добропілля.

На інших ділянках Запорізької області ворог також активізувався. Зокрема, на напрямках Вербове — Оріхів та Степногірськ — Приморське, поблизу Каховського водосховища, противник намагається просуватися з півдня на північ. Це частина більш масштабного плану Москви щодо контролю ключових стратегічних позицій у регіоні. 

З Приморська російські війська планують рух уздовж річки Конка до Комишувахи, щоб перерізати логістичні шляхи, що ведуть до Оріхова. Одночасно противник намагається просуватися до Оріхівського району з північного сходу, зокрема з району Гуляйполя. Далі, за оцінками експертів, окупанти планують штурмувати саме місто Оріхів з кількох напрямків, а в перспективі наближатися до Запоріжжя з південного сходу.

Аналітики наголошують, що реалізація такого плану потребує значних ресурсів та людських сил, яких у росіян обмежена кількість. Крім того, пріоритет на фронті залишається за контролем Донеччини, тому повністю здійснити наступні етапи відразу в них навряд чи вийде.

Як вже писали "Коментарі", стратегічна авіація Росії не брала участі в останніх ударах по Україні. Найімовірнішою причиною цього є технічні проблеми, через які окупантам тимчасово заборонили використання своєї авіатехніки. Йдеться передусім про застарілі літаки, які вже не підлягають повноцінному відновленню, а їхній стан робить ризик застосування надто високим, зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.



