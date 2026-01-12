logo_ukra

Війна з Росією РФ перестала бити по Україні зі стратегічної авіації: розкрито серйозну проблему Путіна
РФ перестала бити по Україні зі стратегічної авіації: розкрито серйозну проблему Путіна

Росія досі не відновила свій військовий потенціал після операції "Павутина", особливо стратегічну авіацію

12 січня 2026, 08:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Стратегічна авіація Росії не брала участі в останніх ударах по Україні. Найімовірнішою причиною цього є технічні проблеми, через які окупантам тимчасово заборонили використання своєї авіатехніки. Йдеться передусім про застарілі літаки, які вже не підлягають повноцінному відновленню, а їхній стан робить ризик застосування надто високим, зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

РФ перестала бити по Україні зі стратегічної авіації: розкрито серйозну проблему Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, відсутність застосування стратегічної авіації зараз не означає, що Росія відмовиться від майбутніх ударів.

"Технічний збій змусив окупантів призупинити використання застарілої авіатехніки. Це не означає, що не буде нових атак ракетами або авіаційними бомбами, але Україна знає, як протидіяти ворогу", — зазначив експерт. 

За його словами, ситуація відрізняється для різних видів літаків. Наприклад, Су-24 не мають відновлювального парку і фактично виведені з експлуатації. Новіші моделі, як-от Су-34, залишаються у виробництві та активній експлуатації, тому їхнє відновлення теоретично можливе. Втім навіть для цих літаків існують проблеми із комплектуючими та системами західного виробництва, які ставилися ще на початку 2010-х років — нині їхня ефективність втрачена.

Експерт також підкреслив загальну деградацію російської авіаційної промисловості. Це явище зумовлене не лише успішним використанням українських дронів, а й низкою технологічних та кадрових проблем всередині країни.

Як вже писали "Коментарі", у ніч проти 12 січня Одеса зазнала чергової атаки з боку російських військ. Внаслідок удару в місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлового фонду. В одному з районів тимчасово припинилося електропостачання. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє мирних мешканців.



Джерело: https://24tv.ua/obstrili-ukrayini-chomu-rosiya-ne-zastosuvala-strategichnu-aviatsiyu_n2987045
