РФ перестала бить по Украине из стратегической авиации: раскрыта серьезная проблема Путина

Стратегическая авиация России не участвовала в последних ударах по Украине. Вероятной причиной этого являются технические проблемы, по которым оккупантам временно запретили использование своей авиатехники. Речь идет прежде всего об устаревших самолетах, которые уже не подлежат полноценному восстановлению, а их состояние делает риск применения слишком высоким, отметил руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

По его словам, отсутствие применения стратегической авиации сейчас не означает, что Россия откажется от будущих ударов.

"Технический сбой заставил оккупантов приостановить использование устаревшей авиатехники. Это не значит, что не будет новых атак ракетами или авиационными бомбами, но Украина знает, как противодействовать врагу", – отметил эксперт.

По его словам, ситуация отличается для разных видов самолетов. К примеру, Су-24 не имеют восстановительного парка и фактически выведены из эксплуатации. Более новые модели, как Су-34, остаются в производстве и активной эксплуатации, поэтому их восстановление теоретически возможно. Впрочем, даже для этих самолетов существуют проблемы с комплектующими и системами западного производства, которые ставились еще в начале 2010-х годов — сейчас их эффективность потеряна.

Эксперт также подчеркнул всеобщую деградацию российской авиационной промышленности. Это явление обусловлено не только успешным использованием украинских дронов, но и рядом технологических и кадровых проблем внутри страны.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 12 января Одесса подверглась очередной атаке со стороны российских войск. В результате удара в городе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и жилищного фонда. В одном из районов временно прекратилось электроснабжение. По предварительной информации, ранения получили двое мирных жителей.